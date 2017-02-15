▽総務局長兼コンプライアンス室長兼新社屋建設室長（報道制作局長）石川洋一
▽総務局付局次長沖縄テレビ開発出向（報道制作局制作部長）新垣修
▽営業局営業部長（営業局営業部部長待遇）上原正雄
▽営業局営業部部長待遇（東京支社部長待遇）上間俊二
▽営業局営業部副部長（事業局事業部副部長）上江洌豪
▽営業局営業部副部長（営業局営業部主任）赤嶺克也
▽営業局局次長兼業務部長（営業局営業部長）國吉真二
▽営業局業務部副部長（営業局業務部主任）喜友名盛仁
▽事業局事業部副部長（報道制作局報道部副部長）古川貴裕
▽報道制作局長（総務局長兼コンプライアンス室長兼新社屋建設準備室長）我那覇健
▽報道制作局報道部長（報道制作局報道部部長待遇）末吉教彦
▽報道制作局報道部部長待遇（報道制作局報道部副部長）照屋いずみ
▽報道制作局局次長兼制作部長（編成局編成運行部長）松田牧人
▽報道制作局制作部部長待遇（報道制作局制作部副部長）古川亜希子
▽編成局長（編成局長兼番組推進室長兼番組審議会事務局長）我那覇勉
▽編成局局次長兼編成運行部長（報道制作局報道部長）大濵直樹
▽編成局編成運行部副部長（総務局経理部副部長）比嘉智子
▽編成局編成運行部副部長（編成局編成運行部主任）瑞慶山聡
▽番組推進室長兼番組審議会事務局長（営業局局次長兼業務部長）中村喜浩