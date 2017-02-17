※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。
■催し物
首里城公園琉球の華みぐい（首里城公園、～２６日）▼第３９回沖縄青少年科学作品展（浦添市民体育館、あすまで）▼Ｓａｋｕｒａｚａｋａ‐ＡＳＹＬＵＭ２０１７（桜坂劇場、あすまで）▼北谷美浜パフォーマーズコレクション（カーニバルパーク・ミハマ）▼カヌチャ花庭（ハナナ）フェスタ２０１７（カヌチャリゾート、～３月３１日）
■講演・研修
上映会「辺野古・高江の闘い」・東アジア共同研究所定例勉強会（沖縄ＢＯＯＫＣＡＦＥ＆ＨＡＬＬ ゆかるひ）
■祭り
ちゅーぶクァッチーフェスタ（午前１０時、県総合運動公園、あすまで）
■アート・展覧会
漆の展覧会「きらめきで飾る 螺鈿の美をあつめて」（浦添市美術館、あすまで）▼春の押し花展「小路の花」（茶房＆酒房毬＝パレットくもじ９Ｆ、～３月４日）▼第２回山城博明写真展（不屈館、～４月３０日）
▼琉球・沖縄の地図展（県立博物館・美術館、～４月１６日）▼所蔵資料展「土地と移民 シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）▼第２回北部農林高校同窓会作品展示会（北農会館、きょうまで）▼かっちん窯具志堅全心陶芸展（青砂工芸館、～２６日）▼琉球大学美術教育専修修学生・院生「卒業修了展」（琉球大学研究者交流施設・５０周年記念館、あすまで）▼竹久夢二・米倉斉加年二人展（ニシムイ西森美術、～２８日）
■タイムスの催し
第３０回県女流アマ囲碁選手権大会 午後１時半、浦添囲碁会館