※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。

不屈館で開催中の「山城博明写真展」
拡大する

不屈館で開催中の「山城博明写真展」

■催し物

　▼首里城公園　琉球の華みぐい・～あたたかな春の息吹をひと足先に～（首里城公園、～２６日）

　▼第３９回沖縄青少年科学作品展（午前１０時、浦添市民体育館、きょうまで）

　▼八重瀬八景フェスタ～春祭り～（午前１０時、東風平運動公園体育館）

　▼Ｓａｋｕｒａｚａｋａ‐ＡＳＹＬＵＭ　２０１７（桜坂劇場、きょうまで）

　▼カヌチャ花庭（ハナナ）フェスタ２０１７（カヌチャリゾート、～３月３１日）

■祭り

　▼ちゅーぶクァッチーフェスタ（午前１０時、県総合運動公園、きょうまで）

■アート・展覧会

　▼漆の展覧会「きらめきで飾る　螺鈿の美をあつめて」（浦添市美術館、きょうまで）

　▼第二回山城博明写真展（不屈館、～４月３０日）

　▼琉球・沖縄の地図展（県立博物館・美術館、～４月１６日）

　▼沖縄公文書館所蔵資料展「土地と移民　シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）

　▼かっちん窯　具志堅全心陶芸展（青砂工芸館、～２６日）

　▼琉球大学美術教育専修修学生・院生「卒業修了展」（琉球大学研究者交流施設・５０周年記念館、きょうまで）

　▼竹久夢二・米倉斉加年　二人展（ニシムイ西森美術、～２８日）

■タイムスのイベント

　▼２０１６年度第５１回タイムス芸術選賞贈呈式・祝賀会（パシフィックホテル沖縄、午後２時、会費５０００円、中・高生３０００円、小学生以下無料）