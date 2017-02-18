※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。
■催し物
▼首里城公園 琉球の華みぐい・～あたたかな春の息吹をひと足先に～（首里城公園、～２６日）
▼第３９回沖縄青少年科学作品展（午前１０時、浦添市民体育館、きょうまで）
▼八重瀬八景フェスタ～春祭り～（午前１０時、東風平運動公園体育館）
▼Ｓａｋｕｒａｚａｋａ‐ＡＳＹＬＵＭ ２０１７（桜坂劇場、きょうまで）
▼カヌチャ花庭（ハナナ）フェスタ２０１７（カヌチャリゾート、～３月３１日）
■祭り
▼ちゅーぶクァッチーフェスタ（午前１０時、県総合運動公園、きょうまで）
■アート・展覧会
▼漆の展覧会「きらめきで飾る 螺鈿の美をあつめて」（浦添市美術館、きょうまで）
▼第二回山城博明写真展（不屈館、～４月３０日）
▼琉球・沖縄の地図展（県立博物館・美術館、～４月１６日）
▼沖縄公文書館所蔵資料展「土地と移民 シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）
▼かっちん窯 具志堅全心陶芸展（青砂工芸館、～２６日）
▼琉球大学美術教育専修修学生・院生「卒業修了展」（琉球大学研究者交流施設・５０周年記念館、きょうまで）
▼竹久夢二・米倉斉加年 二人展（ニシムイ西森美術、～２８日）
■タイムスのイベント
▼２０１６年度第５１回タイムス芸術選賞贈呈式・祝賀会（パシフィックホテル沖縄、午後２時、会費５０００円、中・高生３０００円、小学生以下無料）