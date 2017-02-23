※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。

イオンモール沖縄ライカム
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イオンモール沖縄ライカム

■催し物

　▼琉球の華みぐい（首里城公園、～２６日）

　▼カヌチャ花庭（ハナナ）フェスタ２０１７（カヌチャリゾート、～３月３１日）

■こども

　▼超探検！　ふしぎな科学の遊園地（イオンモール沖縄ライカム、～５月７日）

■講演・研修

　▼宇宙×地球観測系新サービス・スペース・ニューエコノミー創造ネットワーク（Ｓ‐ＮＥＴ）第５回分科会（午後１時半、県青年会館）

　▼シングルマザーとして生きること（午後７時、なは女性センター）

■アート・展覧会

　▼春の押し花展「小路の花」（茶房＆酒房毬＝パレットくもじ９Ｆ、～３月４日）

　▼第２回山城博明写真展（不屈館、～４月３０日）

　▼琉球・沖縄の地図展（沖縄県立博物館・美術館、～４月１６日）

　▼所蔵資料展「土地と移民　シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）

　▼かっちん窯具志堅全心陶芸展（青砂工芸館、～２６日）

　▼竹久夢二・米倉斉加年二人展（ニシムイ西森美術、～２８日）

■タイムスのイベント

　▼２０１７年度（１６年分）那覇市市民税・県民税兼国民健康保険税申告受付（タイムスギャラリー・ホール、午前９時～午後４時）