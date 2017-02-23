※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。
■催し物
▼琉球の華みぐい（首里城公園、～２６日）
▼カヌチャ花庭（ハナナ）フェスタ２０１７（カヌチャリゾート、～３月３１日）
■こども
▼超探検！ ふしぎな科学の遊園地（イオンモール沖縄ライカム、～５月７日）
■講演・研修
▼宇宙×地球観測系新サービス・スペース・ニューエコノミー創造ネットワーク（Ｓ‐ＮＥＴ）第５回分科会（午後１時半、県青年会館）
▼シングルマザーとして生きること（午後７時、なは女性センター）
■アート・展覧会
▼春の押し花展「小路の花」（茶房＆酒房毬＝パレットくもじ９Ｆ、～３月４日）
▼第２回山城博明写真展（不屈館、～４月３０日）
▼琉球・沖縄の地図展（沖縄県立博物館・美術館、～４月１６日）
▼所蔵資料展「土地と移民 シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）
▼かっちん窯具志堅全心陶芸展（青砂工芸館、～２６日）
▼竹久夢二・米倉斉加年二人展（ニシムイ西森美術、～２８日）
■タイムスのイベント
▼２０１７年度（１６年分）那覇市市民税・県民税兼国民健康保険税申告受付（タイムスギャラリー・ホール、午前９時～午後４時）