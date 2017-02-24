※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。
■催し物
首里城公園琉球の華みぐい（首里城公園、あすまで）▼カヌチャ花庭フェスタ２０１７（カヌチャリゾート、～３月３１日）▼八重瀬町具志頭地区地産地消まつり２０１７（午前１０時、ＪＡおきなわ具志頭支店）▼花まつり２０１７「魔法と冒険」（午前９時半、沖縄こどもの国、～３月２６日）▼第２４回読谷やちむん市（午前１０時、読谷ファーマーズマーケット「ゆんた市場」、あすまで）▼広島東洋カープ セ・リーグ優勝パレードｉｎ沖縄市（午後３時、コザゲート通り）▼哲学カフェ＠ジュンク堂・テーマ「米軍基地問題を考える」（午後５時、ジュンク堂書店那覇店）
■こども
第６回牧志駅前ほしぞら公民館まつり（午前９時、牧志駅前ほしぞら公民館、あすまで）
■講演・研修
第１１回就職活動サポートセミナー 出張就活サプリ（午前１０時、県立図書館）▼「わかりにくい葬儀と相続のことが２時間でわかる」説明会（午前１０時、沖縄タイムス社）
■アート・展覧会
竹久夢二・米倉斉加年二人展（ニシムイ西森美術、～２８日）▼春の押し花展「小路の花」（パレットくもじ９Ｆ茶房＆酒房毬、～３月４日）▼風景の組成‐山城茂徳・山内盛博二人展（浦添市美術館、～３月５日）▼第２回山城博明写真展（不屈館、～４月３０日）
▼第４回ハンドクラフトアートフェスタ（サンフティーマ、あすまで）▼琉球・沖縄の地図展（県立博物館・美術館、～４月１６日）▼所蔵資料展「土地と移民 シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）▼かっちん窯 具志堅全心陶芸展（青砂工芸館、あすまで）