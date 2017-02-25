※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。
■催し物
首里城公園 琉球の華みぐい・～あたたかな春の息吹をひと足先に～（首里城公園）▼カヌチャ花庭（ハナナ）フェスタ２０１７（カヌチャリゾート、～３月３１日）▼沖縄こどもの国 花まつり２０１７「魔法と冒険」（午前９時半、沖縄こどもの国、～３月２６日）▼第２４回読谷やちむん市（午前１０時、読谷ファーマーズマーケット「ゆんた市場」）▼八重瀬町東風平地区 地産地消まつり２０１７（午前１０時、ＪＡおきなわ東風平支店）▼ボーダーインク刊「内地の歩き方」 発売記念トークイベント・「沖縄から県外に行くあなたが知っておきたい、２３のオキテ！」（午後３時、ジュンク堂書店那覇店）
■健康・福祉
「障がい者に役立つ年金制度」の講演会（午後２時、沖縄県総合福祉センター）
■こども
第６回牧志駅前ほしぞら公民館まつり（午前９時、牧志駅前ほしぞら公民館）
■講演・研修
志慶眞文雄先生の仏教連続講座・テーマ：「歎異抄」に学ぶ「生死を超える道」（午後６時、ジュンク堂書店那覇店）
■アート・展覧会
竹久夢二・米倉斉加年 二人展・第４１回ニシムイ西森美術企画展（ニシムイ西森美術、～２８日）▼風景の組成―山城茂徳・山内盛博二人展（浦添市美術館、～３月５日）▼第２回山城博明写真展（不屈館、～４月３０日）▼第４回ハンドクラフトアートフェスタ（サンフティーマ）
▼琉球・沖縄の地図展（県立博物館・美術館、～４月１６日）▼沖縄公文書館所蔵資料展「土地と移民 シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）▼かっちん窯 具志堅全心陶芸展（青砂工芸館）