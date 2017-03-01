【部長級】▽議会事務局長（教育部長）新垣聡
▽総務部長（企画部長）玉城勉
▽企画部長（同部政策調整課長）知念哲雄
▽福祉部長（市民部健康増進課長）仲里康治
▽土木建築部長（同部都市建設課長）森山紹司
▽上下水道部長（同部水道課長）照喜名強
▽教育部長（総務部長）當眞隆夫
【課長級】▽選挙管理委員会・監査事務局長（市民部健康増進課主幹兼係長）吉田哲雄
▽企画部政策調整課長（同部企画室長）安里尚司
▽企画部企画室長（市民部国保年金課副参事）外間孝明
▽市民部健康増進課長（教育部教育指導課長）八幡恭光
▽市民部国保年金課長（同部市民課副参事）當眞嗣弘
▽福祉部生きがい推進課副参事（同課主幹兼係長）與那嶺稔
▽農業委員会事務局長（選挙管理委員会・監査事務局長）津波悟
▽農林水産部田園整備課長（同課副参事）國吉安盛
▽土木建築部都市建設課長（上下水道部下水道課主幹兼係長）西村啓
▽上下水道部水道課長（同課主幹兼係長）瑞慶覧隆
▽上下水道部下水道課長（農林水産部田園整備課長）玉城修
▽教育部教育指導課長（福祉部生きがい推進課副参事）城間盛善
【退職】（３月３１日付）▽（議会事務局長）山内博
▽（福祉部長）津波古充仁
▽（土木建築部長）伊集稔
▽（上下水道部長）屋比久勝之
▽（市民部国保年金課長）宮城春明
▽（農業委員会事務局長）宮城重徳
▽（上下水道部下水道課長）山川晃
▽（市民部市民課副参事）比嘉聰
▽（市民部生活環境課副参事）比嘉勝
▽（教育部教育指導課玉城幼稚園長）上原則子