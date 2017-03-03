※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。
■催し物
２０１６年度三世代交流ひなまつりお茶会（午後２時、那覇市総合福祉センター）
▼第３０回名護菊人形展・テーマ：ＮＨＫ大河ドラマ「真田丸」（午前９時、ネオパークオキナワ、～３１日）
▼第５０回県知的障がい者教育・福祉・就労研究記念大会（午前１０時、宜野湾市民会館）
▼ビオスの丘うりずんの花祭り胡蝶の饗宴（午前９時、ビオスの丘、～５月５日）
▼カヌチャ花庭（ハナナ）フェスタ２０１７（カヌチャリゾート、～３１日）
▼沖縄こどもの国花まつり２０１７「魔法と冒険」（午前９時半、沖縄こどもの国、～２６日）
▼第３５回東村つつじ祭り・沖縄花のカーニバル２０１７（午前９時、東村村民の森つつじ園、～２０日）
■音楽
第３回県立芸術大学「さんしんの日特別公演ｉｎ首里城」（午後１２時、首里城公園）
■スポーツ
第４回東アジア沖縄国際交流大学サッカー大会２０１７（午前８時半、沖縄国際大学）
▼全日本プロレス那覇２ｄａｙｓ～ＢＯＤＹ＆ＳＯＵＬ～エールクリエイト＆沖縄ゼネラルグループｐｒｅｓｅｎｔｓ（午後６時、ナムラホール、あすまで）
■講演・研修
医師の立場からから聴覚障害児サポート・きこえとことばの未来セミナー（午前９時、県総合福祉センター）
▼職場でのよりよい関係づくり～コミュニケーションのコツを学ぶ～（午後２時、なは女性センター）
▼市民公開講座「前立腺がんの放射線治療」（午後２時２０分、ホテルサンパレス球陽館）
▼「なぜ生きる」講演会（午後１時・７時、県男女共同参画センターてぃるる）
▼浦添大公園園芸講座・ブーゲンビレアの咲かせ方（午後１時半、浦添大公園）
■アート・展覧会
木村容二郎陶展・ｎｏｎ ｄｅｃｏｒａｔｉｖｅこころのままに表すこと（陶・よかりょ、～１２日）
▼春の押し花展「小路の花」（茶房＆酒房毬＝パレットくもじ９Ｆ、きょうまで）
▼風景の組成―山城茂徳・山内盛博二人展（浦添市美術館、～５日）
▼第２回山城博明写真展（不屈館、～４月３０日）
▼琉球・沖縄の地図展（県立博物館・美術館、～４月１６日）
▼沖縄の美術シリーズ６山元恵一展「まなざしのシュルレアリスム」（県立博物館・美術館、～４月２３日）
▼所蔵資料展「土地と移民 シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）