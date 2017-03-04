【論説委員会】副委員長・紙面審査委員長・局次長（編集局次長兼社会部長兼ＮＩＥ推進室長・論説委員）宮城修
【役員室】室長・局次長（読者事業局次長兼販売第一部長）宮城悟
【経営戦略局】デジタル戦略担当・局長職（デジタル戦略担当・次長）仲村宏▽局付部長・りゅうちゃんクラブ事務局長（局付副部長・同事務局長）石川理香
【総務局】次長兼総務部長（役員室長・局次長）友寄隆哉▽総務部付部長（人事部付部長）池原雅史▽人事部付部長（総務部部長待遇）仲西真輝
【編集局】次長兼報道本部長・デジタル編集担当・論説委員（次長兼ニュース編成センター＝ＮＣ＝長・総務担当・論説委員）松永勝利▽次長兼ニュース編成センター長・総務担当・論説委員（ＮＣ副センター長・次長待遇）志良堂仁▽政治部長・論説委員・次長待遇（同部長・論説委員）島洋子▽社会部長兼ＮＩＥ推進室長・論説委員・次長待遇（文化部長・論説委員・次長待遇）小那覇安剛▽文化部長・論説委員（同部部長待遇）米倉外昭▽地方連絡部長兼南部報道部長（ＮＣ副センター長・部長）新里哲▽ＮＣ副センター長・部長（地方連絡部長兼南部報道部長）斎藤学
【営業局】管理部長兼任を解く・局長（局長兼管理部長）新垣順基▽次長兼管理部長（読者事業局次長・新聞開拓・増紙促進担当）米須清光▽広告部制作グループ付部長（編集局ＮＣデザイングループ付部長）立津淑人
【読者事業局】次長・局長待遇（編集局次長兼報道本部長・論説副委員長）松元剛▽次長（印刷局次長待遇）玉城章▽販売第一部部長・次長待遇（文化事業推進部長・次長待遇）辺土名朝喜▽読者事業部長（中部支社販売第二部長・局部長）田港朝之▽文化事業推進部長（営業局事業開発部部長待遇）仲原崇夫▽管理部長兼出版部長・次長待遇（読者事業部長・次長待遇）名嘉真朝英
【印刷局】統括次長・局長待遇（総務局統括次長兼総務部長）与世田兼浩▽印刷部付部長（部長待遇）豊島実
【大阪支社】支社長兼福岡支社長・局次長待遇（読者事業局管理部長兼出版部長・次長待遇）奥間政寿
【北部支社】支社長兼事業部長・局長職（支社長兼事業部長・局長待遇）近藤好沖
【中部支社】販売第二部長（部長待遇）岸本修