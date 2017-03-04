【部長級】

政策調整官（企画部参事）小野雅春

会計管理者兼会計課長（企画部企画調整課長）金城秀郎

総務部参事（企画部参事）仲宗根勤

商工観光局長（産業部参事兼商工観光課長）比嘉克宏

建設部長（建設部建築住宅課長）長山儀和

【課長級】

総務部総務課長（総務部人事行政課長）上地健

総務部秘書渉外課長（企画部広報渉外課長）仲里幸一郎

総務部秘書渉外課主幹（企画部広報渉外主幹）神元愛

総務部税務課長（会計課長）仲本太

総務部工事契約検査課長（総務部工事契約検査室長）岸本康孝

地域政策部企画情報課長（北部広域市町村圏事務組合北部振興対策室長）川上正也

地域政策部企画情報課主幹（総務部人事行政課ＩＣＴ推進係長）倉富和幸

地域政策部地域力推進課長（総務部総務課長）仲井間修

地域政策部文化スポーツ振興課長（教育委員会社会教育課長）佐久川純

地域政策部羽地支所長（総務部羽地支所長）謝花良竹

地域政策部久志支所長（総務部久志支所長）平得薫

地域政策部屋部支所長（総務部屋部支所長）山本英康

地域政策部屋我地支所長（総務部屋我地支所長）宮城浩二

商工観光局経済金融活性化特区推進室長兼企業誘致班長（企画部金融・情報特区推進室長）岸本尚志

こども家庭部子育て支援課長（教育委員会中央図書館長）比嘉ひとみ

市民福祉部生活支援課長（こども家庭部子どもの貧困対策プロジェクトチーム主幹）荻堂盛邦

農林水産部農業政策課長（農業委員会事務局長）屋部憲克

農林水産部園芸畜産課長（市民福祉部社会福祉課保護係長）東江靖典

農林水産部農林水産課長（産業部農林水産課長）玉城勝

建設部都市計画課長（水道部施設課主幹）岸本啓史

建設部建築住宅課長（建設部建築住宅課建築係長）具志堅文明

建設部維持課長（総務部財産管理課長）當山賢

環境水道部環境対策課長（企画部環境対策課長）佐久川博光

環境水道部下水道課長（建設部都市計画課長）翁長武嗣

環境水道部水道業務課長（水道部業務課長）安里順

環境水道部水道施設課長（水道部施設課建設係長）小橋川靖

議会事務局次長（北部広域市町村圏事務組合広域振興課長）宮里幹成

特定非営利活動法人ＮＤＡ事務局長（総務部財産管理課財産管理係長）照屋貴史子

【退職】（３月３１日）

（会計管理者）我那覇宗克

（建設部長）仲村善文

（総務部税務課長）本山健次

（こども家庭部子育て支援課長）上地利夫

（産業部農政畜産課長）大城博和

（水道部下水道課長）安里政利

（水道部施設課長）宮原弘

（議会事務局次長）荻堂盛行