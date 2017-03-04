※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。
■催し物
第３０回名護菊人形展・テーマ：ＮＨＫ大河ドラマ「真田丸」（午前９時、ネオパークオキナワ、～３１日）▼第３３回耳の日記念大会（午後１時、県総合福祉センター）▼ビオスの丘 うりずんの花祭り（午前９時、ビオスの丘、～５月５日）▼カヌチャ花庭（ハナナ）フェスタ２０１７（カヌチャリゾート、～３１日）▼沖縄こどもの国花まつり２０１７「魔法と冒険」（午前９時半、沖縄こどもの国、～２６日）▼知って損なし！ゆいレールの「駅」のヒ・ミ・ツ（午前１０時半、美栄橋駅）▼東日本大震災・福島復興支援 第３回ちむぐくるチャリティーフェスタ（午後２時半、県立武道館）▼第３５回東村つつじ祭り（午前９時、東村村民の森つつじ園、～２０日）
■スポーツ
２０１６タイムスカップ長距離フェスティバル（午前９時、県総合運動公園陸上競技場）▼第４回東アジア沖縄国際交流大学サッカー大会２０１７（午前９時、沖縄国際大学）▼全日本プロレス 那覇 ２ｄａｙｓ ～ＢＯＤＹ ＆ ＳＯＵＬ～・エールクリエイト＆沖縄ゼネラルグループｐｒｅｓｅｎｔｓ（午後２時、ナムラホール、きょうまで）
■アート・展覧会
木村容二郎陶展（陶・よかりょ、～１２日）▼山城茂徳・山内盛博二人展（浦添市美術館、きょうまで）▼第２回山城博明写真展（不屈館、～４月３０日）▼琉球・沖縄の地図展（県立博物館・美術館、～４月１６日）▼山元恵一展「まなざしのシュルレアリスム」（県立博物館・美術館、～４月２３日）▼沖縄公文書館所蔵資料展「土地と移民 シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）