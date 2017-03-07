【総務局】

経理部部付部長（中部支社販売部部長）伊集守哉

【編集局】

報道本部政経部副部長兼論説委員（東京支社報道部長・局副部長）宮城栄作▽同本部社会部副部長（報道本部政経部副部長）長浜真吾▽同部副部長待遇兼ＮＩＥ事業推進室事務局長（編制本部整理部副部長待遇）安里努▽同部副部長待遇（報道本部運動部副部長待遇）大門雅子▽同部主任（東京支社報道部主任）石川亮太▽同部中部報道部（報道本部運動部）勝浦大輔▽同報道部（同本部政経部）大城志織▽同部北部報道部（同本部社会部）山田優介▽同本部運動部副部長待遇（同部副部長待遇）儀間多美子▽同本部学芸部副部長（総務局人事部副部長）玉城淳▽同本部写真部副部長待遇（報道本部社会部副部長待遇）田嶋正雄▽同本部調査部部長（同本部社会部部長同等兼ＮＩＥ事業推進室事務局長）石川聡▽編制本部整理部部長待遇（同本部政経部副部長兼論説委員）奥村敦子▽同部副部長（同本部学芸部副部長）玉寄興也▽同部副部長待遇（編制本部整理部課長）伊佐聖一▽同部主任（報道本部社会部中部報道部主任）前田高敬▽編集局付朝日新聞社出向（編集局報道本部社会部）又吉俊充

【読者局】

次長兼企画管理部部長（次長兼販売部部長）平良英利▽販売部部長（企画管理部部長）下地勝也▽企画管理部部長待遇（販売部部長待遇）古堅淳▽同部副部長待遇（編集局報道本部政経部副部長待遇）吉田央

【広告局】

管理編成部副部長（管理編成部副部長待遇）内野経二▽同部副部長（同部課長）赤嶺光頼

【中部支社】

販売部部長（販売部部付部長）長浜直哉▽広告部長・局副部長（広告部副部長）竹尾智勇▽販売部主任（文化事業局文化事業部主任）屋良朝輝▽広告部主任（東京支社営業部主任）前森梓

【東京支社】

営業部副部長（広告局営業部課長）伊波周夫▽報道部長・局副部長待遇（編集局報道本部社会部副部長待遇）西江昭吾▽報道部主任（編集局付主任・朝日新聞社出向）大城大輔

【朝日新聞記者交流】

編集局報道本部社会部（朝日新聞社東京本社報道局社会部）伊藤和行▽朝日新聞社西部本社編集局報道センター（編集局報道本部政経部）安田桂子