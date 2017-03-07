※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。
■催し物
▼第３０回名護菊人形展（午前９時、ネオパークオキナワ、～３１日）
▼ビオスの丘うりずんの花祭り胡蝶の饗宴（午前９時、ビオスの丘、～５月５日）
▼カヌチャ花庭（ハナナ）フェスタ２０１７（カヌチャリゾート、～３１日）
▼沖縄こどもの国花まつり２０１７「魔法と冒険」（午前９時半、沖縄こどもの国、～２６日）
▼第３５回東村つつじ祭り・沖縄花のカーニバル２０１７（午前９時、東村村民の森つつじ園、～２０日）
■アート・展覧会
▼木村容二郎陶展・ｎｏｎ ｄｅｃｏｒａｔｉｖｅこころのままに表すこと（陶・よかりょ、～１２日）
▼第２回山城博明写真展（不屈館、～４月３０日）
▼琉球・沖縄の地図展（県立博物館・美術館、～４月１６日）
▼沖縄の美術シリーズ６山元恵一展「まなざしのシュルレアリスム」（県立博物館・美術館、～４月２３日）
▼所蔵資料展「土地と移民 シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）
■タイムスビルでのイベント
▼２０１７年度（１６年分）那覇市市民税・県民税兼国民健康保険税申告受付（タイムスホール・２階ギャラリー、午前９時～午後４時）