　※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。

不屈館で開催中の「山城博明写真展」
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不屈館で開催中の「山城博明写真展」

■催し物

　▼第３０回名護菊人形展（午前９時、ネオパークオキナワ、～３１日）

　▼ビオスの丘うりずんの花祭り胡蝶の饗宴（午前９時、ビオスの丘、～５月５日）

　▼カヌチャ花庭（ハナナ）フェスタ２０１７（カヌチャリゾート、～３１日）

　▼沖縄こどもの国花まつり２０１７「魔法と冒険」（午前９時半、沖縄こどもの国、～２６日）

　▼第３５回東村つつじ祭り・沖縄花のカーニバル２０１７（午前９時、東村村民の森つつじ園、～２０日）

■アート・展覧会

　▼木村容二郎陶展・ｎｏｎ　ｄｅｃｏｒａｔｉｖｅこころのままに表すこと（陶・よかりょ、～１２日）

　▼第２回山城博明写真展（不屈館、～４月３０日）

　▼琉球・沖縄の地図展（県立博物館・美術館、～４月１６日）

　▼沖縄の美術シリーズ６山元恵一展「まなざしのシュルレアリスム」（県立博物館・美術館、～４月２３日）

　▼所蔵資料展「土地と移民　シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）

■タイムスビルでのイベント

　▼２０１７年度（１６年分）那覇市市民税・県民税兼国民健康保険税申告受付（タイムスホール・２階ギャラリー、午前９時～午後４時）