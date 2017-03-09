※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。

■催し物

第３０回名護菊人形展（午前９時、ネオパークオキナワ、～３１日）▼ヒマワリ畑の迷路ｉｎ平和祈念公園（午前８時半、同公園、入場無料、～５月５日）▼カヌチャ花庭フェスタ２０１７（カヌチャリゾート、～３１日）▼ビオスの丘うりずんの花祭り胡蝶の饗宴（午前９時、ビオスの丘、～５月５日）▼花まつり２０１７「魔法と冒険」（午前９時半、沖縄こどもの国、～２６日）▼さよなら名護球場無料開放イベント（名護市営球場、～１２日）▼第３５回東村つつじ祭り・沖縄花のカーニバル２０１７（午前９時、東村村民の森つつじ園、～２０日）

■音楽

第６０回琉球大学音楽科発表会（午後６時、うるま市民芸術劇場響ホール）▼第２５回あけもどろ総合文化祭・邦楽部会「邦楽の夕べ」（午後６時半、パレット市民劇場）▼小禄高校吹奏楽部第３７回吹奏楽の夕べ（午後７時、沖縄コンベンションセンター劇場）

■伝統芸能

第４３５回郷土芸能の夕べ・光扇会黒石高子八重山民俗舞踊研究所（午後８時、石垣市民会館中ホール）

■アート・展覧会

沖美連新春展・県美術家連盟（県立博物館・美術館、～１２日）、真喜志勉展「アンビバレント」（同館、～４月２日）、琉球・沖縄の地図展（同館、～４月１６日）、山元恵一展「まなざしのシュルレアリスム」（同館、～４月２３日）▼現代沖縄陶工展「小橋川清正～陶技６５年」（壺屋焼物博物館、～２０日）▼沖縄の食文化展（県立図書館、～１３日）▼木村容二郎陶展（陶・よかりょ、～１２日）▼當銘正幸コレクション展「琉球・沖縄の漆器」（那覇市歴史博物館、～１５日）、紋織の衣裳／王国の漆工芸技術～箔絵・沈金・螺鈿～、三線（同館、～２９日）、神猫図（同館、～３０日）▼所蔵資料展「土地と移民」（県公文書館、～５月７日）▼かっちんへーばる～南風原文書でたどるシマの歴史と風景～（うるま市立石川歴史民俗資料館、～３１日）▼企画展「チョンダラーの芸能」（国立劇場おきなわ、～１９日）▼第２回山城博明写真展（不屈館、～４月３０日）▼全日本写真展２０１６（護佐丸歴史資料図書館、～１３日）▼草間喆雄＆武田浪展（リウボウ美術サロン、～１３日）▼プリッキー山田の作品展示ｉｎガラスの掲示板（むつみ橋通り街水上店舗２Ｆ、～１１日）▼首里城跡出土品展（首里城公園黄金御殿、～４月１９日）▼第２５回あけもどろ総合文化祭書道・生活美術合同展（那覇市民ギャラリー、～１２日）▼重要文化財公開「首里城京の内跡出土品展」・憧れの青花（県立埋蔵文化財センター、～５月１４日）▼原田城二漆芸展（青砂工芸館、～１９日）