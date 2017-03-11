※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。
■催し物
▼第１１回いけばなインターナショナル世界大会（午前９時、沖縄コンベンションセンター、～１５日）
▼第１６回春の学校・うりづん庭（午前１０時、珊瑚舎スコーレ）
▼第１３回「総務大臣」杯全国泡盛カクテルコンテスト２０１７（午後１時、パシフィックホテル沖縄）
▼第２回弥生闘牛ダービー（午後１時、石川多目的ドーム）
▼名護菊人形展（午前９時、ネオパークオキナワ、～３１日）
▼ヒマワリ畑の迷路ｉｎ平和祈念公園（午前８時半、同公園、入場無料、～５月５日）
▼花庭フェスタ２０１７（カヌチャリゾート、～３１日）
▼うりずんの花祭り（午前９時、ビオスの丘、～５月５日）
▼花まつり２０１７（午前９時半、沖縄こどもの国、～２６日）
▼さよなら名護球場無料開放イベント（名護市営球場、～１２日）
▼東村つつじ祭り・沖縄花のカーニバル２０１７（午前９時、東村村民の森つつじ園、～２０日）
▼わったー那覇めしグランプリ決定戦＆那覇スポーツフェスト２０１６（午前１１時、奥武山補助競技場、～１２日）
▼名護市福祉祭り（午後１時、名護市民会館中ホール、～１２日）
▼勝山シークヮーサー花香り祭（勝山公民館、～１２日）
▼春の星空迷路・巨大段ボール迷路に挑戦！（午前１０時、海洋博公園、～４月２日）
■音楽
▼こどもも大人も楽しめる音楽会・ピッコーラムジカ（午前１１時、県立博物館・美術館）
▼大度室内楽団第１０回定期演奏会（午後３時、浦添市てだこホール小ホール）
▼琉球交響楽団第３１回定期演奏会・オーケストラで聴くＳＦ映画の世界 日本映画ＶＳアメリカ映画（午後４時、浦添市てだこホール大ホール）
■演劇・舞台
▼感謝の２周年記念特別公演：よしもとネタステージ（正午、よしもと沖縄花月）
▼今帰仁村の地産地笑チャリティーショー・今帰仁村商工会女性部２５周年記念事業（午後２時、今帰仁村コミュニティーセンター）
▼「日本舞踊公演 新春の夢を舞う」（午後５時、パレット市民劇場）
■講演・研修
▼第３５回県人工透析研究会（午前７時半、沖縄コンベンションセンター）
▼「真喜志勉展 アンビバレント」関連催事 リレーショナル・ギャラリートーク（午後２時、沖縄県立博物館・美術館）
■アート・展覧会
▼沖美連新春展・県美術家連盟（県立博物館・美術館、～１２日）
▼真喜志勉展「アンビバレント」（県立博物館・美術館、～４月２日）
▼琉球・沖縄の地図展（県立博物館・美術館、～４月１６日）
▼山元恵一展「まなざしのシュルレアリスム」（県立博物館・美術館、～４月２３日）
▼現代沖縄陶工展「小橋川清正～陶技６５年」（壺屋焼物博物館、～２０日）
▼沖縄の食文化展（県立図書館、～１３日）
▼木村容二郎陶展（陶・よかりょ、～１２日）
▼當銘正幸コレクション展「琉球・沖縄の漆器」（那覇市歴史博物館、～１５日）
▼紋織の衣裳／王国の漆工芸技術～箔絵・沈金・螺鈿～、三線（那覇市歴史博物館、～２９日）
▼神猫図（那覇市歴史博物館、～３０日）
▼所蔵資料展「土地と移民」（県公文書館、～５月７日）
▼かっちんへーばる～南風原文書でたどるシマの歴史と風景～（うるま市立石川歴史民俗資料館、～３１日）
▼企画展「チョンダラーの芸能」（国立劇場おきなわ、～１９日）
▼第２回山城博明写真展（不屈館、～４月３０日）
▼全日本写真展２０１６（護佐丸歴史資料図書館、～１３日）
▼草間喆雄＆武田浪展（リウボウ美術サロン、～１３日）
▼首里城跡出土品展（首里城公園黄金御殿、～４月１９日）
▼第２５回あけもどろ総合文化祭書道・生活美術合同展（那覇市民ギャラリー、～１２日）
▼重要文化財公開「首里城京の内跡出土品展」（県立埋蔵文化財センター、～５月１４日）
▼原田城二漆芸展（青砂工芸館、～１９日）
▼切り絵アート展（浦添市美術館、～４月１６日）
▼沖縄の貴重な植物展～春を告げる植物たち～＆日本の生物多様性とその保全展（熱帯ドリームセンター、～２６日）
▼わたしたちのハコニワ展 日本画３年生展（県立芸術大学付属図書・芸術資料館、～１５日）