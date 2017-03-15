※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。掲載情報はＮＰＯ法人沖縄イベント情報ネットワークの提供です。問い合わせは電話０５０（３１２０）５７５４。
■催し物
▼ヒマワリ畑の迷路ｉｎ平和祈念公園（午前８時半、同公園、入場無料、～５月５日）
▼花庭フェスタ２０１７（カヌチャリゾート、～３１日）
▼うりずんの花祭り（午前９時、ビオスの丘、～５月５日）
▼花まつり２０１７（午前９時半、沖縄こどもの国、～２６日）
▼春の星空迷路・巨大段ボール迷路に挑戦！（午前１０時、海洋博公園、～４月２日）
▼東村つつじ祭り・沖縄花のカーニバル２０１７（午前９時、東村村民の森つつじ園、～２０日）
▼名護菊人形展（午前９時、ネオパークオキナワ、～３１日）
▼三重と名古屋のうまいもの市（リウボウ、～２０日）
■音楽
▼黒島舞季子・新城智美門下生合同コンサート～合唱とソロの夕べ～（午後７時、浦添市てだこホール小ホール）
■伝統芸能
▼木曜芸能公演「沖縄の宝塚」シリーズ・スクリーンで甦る乙姫劇団『中城情話』（１９７４年収録）（午前１１時、てんぶす那覇テンブスホール）
■アート・展覧会
▼ウェルカルチャースクールはてるまこう写真教室写真展（那覇市民ギャラリー、～１９日）
▼藤崎眞紅型作品展～やんばるの風に吹かれて～（リウボウ美術サロン、～２０日）
▼現代沖縄陶工展「小橋川清正～陶技６５年～」（那覇市立壺屋焼物博物館、～２０日）
▼切り絵アート展（浦添市美術館、～４月１６日）
▼平井真人染め布展、安里貴美枝作陶展（ゆかるひ、～１９日）
▼真喜志勉展「アンビバレント」（県立博物館・美術館、～４月２日）
▼琉球・沖縄の地図展（県立博物館・美術館、～４月１６日）
▼山元恵一展「まなざしのシュルレアリスム」（県立博物館・美術館、～４月２３日）
▼當銘正幸コレクション展「琉球・沖縄の漆器」（那覇市歴史博物館、１６日まで）
▼紋織の衣裳／王国の漆工芸技術～箔絵・沈金・螺鈿～、三線（那覇市歴史博物館、～２９日）
▼神猫図（那覇市歴史博物館、～３０日）
▼所蔵資料展「土地と移民」（県公文書館、～５月７日）
▼かっちんへーばる～南風原文書でたどるシマの歴史と風景～（うるま市立石川歴史民俗資料館、～３１日）
▼企画展「チョンダラーの芸能」（国立劇場おきなわ、～１９日）
▼第２回山城博明写真展（不屈館、～４月３０日）
▼首里城跡出土品展（首里城公園黄金御殿、～４月１９日）
▼重要文化財公開「首里城京の内跡出土品展」（県立埋蔵文化財センター、～５月１４日）
▼原田城二漆芸展（青砂工芸館、～１９日）
▼沖縄の貴重な植物展～春を告げる植物たち～＆日本の生物多様性とその保全展（熱帯ドリームセンター、～２６日）