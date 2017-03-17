※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。掲載情報はＮＰＯ法人沖縄イベント情報ネットワークの提供です。問い合わせ、電話０５０（３１２０）５７５４。

■催し物

第３５回東村つつじ祭り・沖縄花のカーニバル２０１７（午前９時、東村村民の森つつじ園、～２０日）

▼第１回もとぶ・伊豆味クメノサクラ花見会（伊豆味駐車場、～２６日）

▼超体験！ふしぎな科学の遊園地（午前１０時、イオンモール沖縄ライカム、～５月７日）

▼第３０回名護菊人形展・テーマ：ＮＨＫ大河ドラマ「真田丸」（午前９時、ネオパークオキナワ、～３１日）

▼ヒマワリ畑の迷路ｉｎ平和祈念公園・入場無料、約７０００本のヒマワリ畑で迷路が楽しめる（午前８時半、平和祈念公園、～５月５日）

▼カヌチャ花庭（ハナナ）フェスタ２０１７（カヌチャリゾート、～３１日）

▼ビオスの丘うりずんの花祭り胡蝶の饗宴（午前９時、ビオスの丘、～５月５日）

▼第２４回ムーンビーチおきなわ全島やちむん市（午前１０時、ホテルムーンビーチ、～２０日）

▼第１２回神村酒造感謝祭（午前１０時、神村酒造、～１９日）

▼さちばるぬなーあしび（庭遊び）（午前１０時、さちばるの庭、～１９日）

▼春の星空迷路（午前１０時、海洋博公園海洋文化館、～４月２日）

▼ナゾトキアドベンチャーｉｎアメリカンビレッジ「フシギ迷宮と記憶のカケラ」（午前１１時、美浜アメリカンビレッジ、～３１日）

▼おきなわブーゲンフェア（午前９時、東南植物楽園、～４月２日）

▼沖縄こどもの国花まつり２０１７「魔法と冒険」（午前９時半、沖縄こどもの国、～２６日）

▼おでかけ＊ｍａｍｍｙ’ｓマーケット＊（午前１１時、イオン北谷店、～２０日）

▼基地内フリーマーケット・キャンプ・キンザー（毎月第３週土日）（午後０時、キャンプ・キンザー、～１９日）

▼ヒマワリ畑の迷路・東日本大震災と沖縄戦に思いを寄せて（午前８時半、沖縄県平和祈念公園、～５月７日）

▼セントパトリックスデイ２０１７・同時開催：かなでるパーク（午後２時４５分、中央パークアベニュー）

▼やいま石垣さんばしマーケット（午後３時、石垣港旧離島桟橋、～１９日）

▼三重と名古屋のうまいもの市（午前１０時、デパートリウボウ６階催事場、～２０日）

▼福地ダムライトアップ・東村つつじ祭り（午後６時、福地ダム、～２０日）

▼ＮＥＯＳ春のキャンプスクール（つつじエコパーク、～１９日）

▼にふぇーでーびる菜・とまと祭り・ＪＡおきなわ豊見城支店決算感謝菜（午前１０時、ＪＡおきなわ食菜館菜々色畑、～１９日）

▼第３９回ツツジ展（午前１０時、ネオパークオキナワ、～１９日）

▼赤瓦ちょーびんと行く琉球探訪ツアー・「久高島と斎場御嶽の旅」（ゆいレールおもろまち駅）

▼万座ビーチリゾート海開きイベント（ＡＮＡインターコンチネンタル万座ビーチリゾート）

▼真栄里ビーチ海びらき（真栄里ビーチ）

▼フサキビーチ海開き（午前９時、フサキビーチ）

▼第１５回南城市憩いのオープンガーデン２０１７春（午前１０時、南城市内各所、～２６日）

▼じんぶん館フリーマーケット・毎月第３土曜日開催（午前１０時、いちゅい具志川じんぶん館）

▼日本最南端！八重山の海びらき２０１７（午前１０時、はいむるぶしビーチ）

▼きて！みて！つながる５つの島じま・粟国島・渡名喜島・北大東島・南大東島・多良間島ＰＲイベント（午後１時、那覇中央郵便局）

■こども

第１２７回県学童軟式野球大会（宜野湾市立野球場）

▼春の星空迷路・星空の中を探索しながら巨大ダンボール迷路に挑戦！（午前１０時、海洋文化館・海洋博公園内）

■音楽

島ピアノ音楽教室発表会（午前１１時、うるま市民芸術劇場燈ホール）

▼コザしんきん新本店ビル２周年記念ありがとうコンサート（午後３時、沖縄市野球場）

▼草薙貴美・島唄ライブ（午後７時半、ライラ）

▼ウルトラコピーＦＥＳ２０１７・コピーバンドイベント（午後５時半、ミュージックタウン音市場）

▼大道芸人けんぢ（午後６時、瀬長島ウミカジテラス）

▼むとうありさ（ｖｏ）＆山城絵吏子（ｐ）（午後６時、ホテルムーンビーチ）

▼美来工科卒業ライブ！Ｇｒａｄｕａｔｉｏｎ Ｌｉｖｅ！（午後６時、ＲＥＭＹ’Ｓ）

▼南こっせつ＆にせ正三（午後８時、読谷クロスロード）

▼『踊るしま～バリと琉球～』バリ沖縄芸能合同公演・パレット市民劇場会館２５周年記念事業（午後７時、パレット市民劇場）

▼音楽交流会ライブＶｏｌ．７５（午後７時、ＳＯＵＮＤ Ｍ’Ｓ）

▼ＳＵＮＳＥＴ！！！（午後７時、Ｏｕｔｐｕｔ）

▼ネーネーズ・島唄ポップスライブ（午後７時、ライブハウス島唄）

▼比嘉紗里衣＆平川翔・島唄ライブ（午後７時半、沖縄かなぐすく）

▼Ｔａ‐ｋｅ Ｓｅｇｕｎｄｏ・ウェルカムライブＤｅｌｉ＆Ｃａｆｅ（午後７時半、カフーリゾートフチャク・コンド・ホテル）

▼ｎａｔｃｈｙ（午後７時半、ＭＯＤ’Ｓ）

▼そら・ホームメイドライブ（午後７時半、アルテ崎山）

▼ｍｍｍ＆Ａｌｆｒｅｄ Ｂｅａｃｈ Ｓａｎｄａｌ・沖縄ツアー Ｊｕｓｔ Ｓｔｏｐ ａｎｄ Ｄｒｉｖｅ２０１７（午後８時、ｇｒｏｏｖｅ）

▼Ｈｉｔｏｓｈｉ（午後８時、目からうろこ）

▼我如古より子／アラカチ／室井恒慈郎／平良真里子／永坂シュンタ・沖縄民謡ライブ（午後８時、民謡ステージ歌姫）

▼アコースティックＭ・ＰＯＰＳ ＤＡＹ（午後８時１０分、Ｍｕｓｉｃ Ｃａｆｅ Ｋｕｍｏｊｉ）

▼ＧＯＯＤ ＲＯＣＫＩＮ ＳＯＵＬ ＪＡＺＺ ＳＥＳＳＩＯＮ（午後８時半、ＧＡＲＡＧＥ ＢＡＲ ＪＪ）

▼安富祖貴子（ｖｏ）ＳＰＥＣＩＡＬ ＮＩＧＨＴ！！・ジャズライブ（午後８時半、Ｐａｒｋｅｒ’ｓ Ｍｏｏｄ ｊａｚｚ ｃｌｕｂ）

▼Ｌｉｎｏ（ｖｏ）／川満睦（ｐ）（午後８時半、ハイアットリージェンシー那覇沖縄）▼香村英史（ｐ）／天野文一（ｔｐ）／清水浩（ｂ）／天野和美（ｖｏ）・ジャズライブ［土］（午後９時、ＫＡＭ’Ｓ Ｈｏｕｓｅ）

▼Ｖｏｉｃｅ＆Ｇｕｉｔａｒ Ｄｕｏ Иａｇａｋｏ（午後９時、Ｍｕｓｉｃ Ｂａｒ Ｆ）

▼アップステージ・第３土曜日（午後９時、ＵＰ ＳＴＡＧＥ）

▼ＢＬＯＯＭ・Ｒｏｃｋ Ｎｉｇｈｔ（午後９時、ＺＩＧＺＡＧ）

▼Ｓｏｎｇｂｉｒｄ・バータイラワンダフルミュージックナイト（午後９時、沖縄かりゆしビーチリゾート・オーシャンスパ）

▼中村瑠美子（ｖｏ）／林ユージ（ｐ）／エマ・アルカヤ（ｆｌ）／高尾英樹（ｂ）・［土］（午後９時、Ｐｉｎｏ’ｓ Ｐｌａｃｅ）

▼屋良朝秋（ｐ）／波平恵茂（ｂ）／上原昌栄（ｄｒ）／スタンリー・ヘイズ（ｃｌ）・ジャズライブ［土］（午後９時１５分、寓話）

▼ＨＥＩＫＯ ＬＡＵＸ ｔｏｕｒ ｉｎ Ｏｋｉｎａｗａ（午後１０時、ＬＯＶＥＢＡＬＬ）

■伝統芸能

我如古より子ＢＡＮＤ・沖縄エンターテインメントショー（午後７時１５分、姫‐Ｈｉｍｅ‐）

▼砂川美也子・沖縄民謡（午後８時１５分、ＶＩＬＬＡＧＥ琉球の風アイランドマーケット）

▼第１９回芸能チャリティー大会（浦添市てだこホール大ホール）

■演劇・舞台

ありんくりんトークライブ「飲み処ありんくりん」（午後２時、よしもと沖縄花月）

▼３組ユニットライブ「コントピア～コントマンたちの楽園～」（午後４時、よしもと沖縄花月）▼ポリネシアンナイト（ルネッサンスリゾートオキナワ）

▼初恋クロマニヨントークライブ「恋バナ」（午後６時、よしもと沖縄花月）

▼ＦＥＣお笑い劇場「年度末 護得久流民謡研究所発表会」（午後７時、てんぶす那覇テンブスホール）

▼熱血硬派けんたくん・強敵たちとのネタ対決！最後は必ず正義（オレ）が勝つ！！（午後８時、よしもと沖縄花月）

■スポーツ

ＦＣ琉球ｖｓグルージャ盛岡・２０１７明治安田生命Ｊ３リーグ第２節ＨＯＭＥ（午後５時半、県総合運動公園陸上競技場）

▼琉球ゴールデンキングスｖｓ三遠ネオフェニックス・Ｂリーグ２０１６‐２０１７（沖縄市体育館）

▼沖縄本島１周マラソンＴ．Ｏ．Ｆ．Ｒ．（沖縄本島）

■講演・研修

松野大介「自分史にも使える文章講座」（全４回）・第３回「自分史・小説の全体構成の書き方」（午前１１時、ジュンク堂書店那覇店）

▼伝統芸能エクササイズ〜「胡蝶の舞」を知名青年会が直接指導（午前１０時、知名ムラヤー）

▼沖縄の植物体験イベント「木の実のアクセサリー作り＆植物観察ツアー」（午前１０時、熱帯・亜熱帯都市緑化植物園）

▼春休みＧＯＤＡＣうみの工作教室（午前１０時、国際海洋環境情報センター）

▼那覇市公共交通とまちづくりシンポジウム・誰もが行ける、歩いて楽しい、まちなか（午後１時半、那覇市上下水道局みずプラッサ）

▼日影台（日時計）解説会（午後０時半、首里城公園）

▼美ら島・美ら海こども工作室「竹や小枝で昆虫を作ろう」（午後１時、熱帯ドリームセンター）

▼教職大学院１周年記念シンポジウム（午後１時、沖縄産業支援センター）

▼熱帯の植物体験「祝！卒業＆入学！！お花でミニコサージュ作り」（午後１時半、熱帯ドリームセンター）

▼キュレータートーク「山元恵一展 Ｌｅ ｆｒａｇｍｅｎｔ ｄｕ ｒｅｖｅ（夢のかけら）まなざしのシュルレアリスム」関連（午後２時、県立博物館・美術館）

▼解明！護佐丸・阿麻和利の乱～古琉球史研究の視点から～・護佐丸歴史資料図書館特別講演会（午後２時、護佐丸歴史資料図書館）

▼文化講座（１）「琉球国図と地図奉納」・「琉球・沖縄の地図展」関連イベント（午後２時、県立博物館・美術館）

▼沖縄民俗学会３月例会・宮城弘樹「葬墓制からみた琉球史研究に向けて（中間報告）」（午後４時、県立芸術大学）

▼春休みイルカ学習会（午後４時２５分、海洋博公園）

▼「脳が勝手に記憶するユダヤ式英語勉強法」出版記念トークイベント（午後５時、ジュンク堂書店那覇店）

▼天願川の再生と地域資源を考えるシンポジウム（午後１時半、いちゅい具志川じんぶん館）

▼とくだしほフラメンコワークショップｉｎ沖縄（宇地泊公民館）

■くらし

ＮＩＰＰＯＮ ＶＩＳＩＯＮ ＭＡＲＫＥＴ東京「釜浅商店の良理道具」（午後１１時、Ｄ＆ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ ＯＫＩＮＡＷＡ ｂｙ ＯＫＩＮＡＷＡ ＳＴＡＮＤＡＲＤ、～５月２日）

■アート・展覧会

第２回山城博明写真展『沖縄抗う高江の森』（高文研）出版記念（午前１０時、不屈館、～４月３０日）

▼がねこまこ〜風のメモ展・ＮＡＨＡ ＡＲＴ ＷＡＬＫ２０１７．３．１７〜２６（午前１１時、食堂ｆａｉｄａｍａ、～２６日）

▼第１３回水彩画フェリス展（午前１０時、那覇市民ギャラリー、～１９日）

▼真喜志勉展「アンビバレント」・ＴＯＭ ＭＡＸ（午前９時、県立博物館・美術館、～４月２日）

▼ウェルカルチャースクールはてるまこう写真教室写真展（午前１０時、那覇市民ギャラリー、～１９日）

▼結成３０周年石垣島写研写真展（午前１０時、那覇市民ギャラリー、～１９日）

▼平井真人染め布展（午前１１時、ゆかるひ、～１９日）

▼特別展「ひめゆり学徒隊の引率教師たち」（午前９時、ひめゆり平和祈念資料館、～３１日）

▼帰ってきた！ねこねこフェア（午前１１時、言事堂、～２６日）

▼藤崎眞 紅型作品展～やんばるの風に吹かれて～（午前１０時、リウボウ美術サロン、～２０日）

▼現代沖縄陶工展「小橋川清正～陶技６５年～」（午前１０時、那覇市立壺屋焼物博物館、～２０日）

▼切り絵アート展・息を呑む繊細美（午前９時半、浦添市美術館、～４月１６日）

▼春のおさんぽ展・ＮＡＨＡ ＡＲＴ ＷＡＬＫ ２０１７． ３．１７〜２６（午前１１時、沖縄の風、～３１日）

▼春のおさんぽ展・ＮＡＨＡ ＡＲＴ ＷＡＬＫ２０１７．３．１７〜２６（午前１１時、沖縄の風、～３１日）

▼安里貴美枝作陶展（午前１１時、ゆかるひ、～１９日）

▼ｓｏｕｋａ展・ＮＡＨＡ ＡＲＴ ＷＡＬＫ２０１７．３．１７〜２６（午前１１時半、浮島ガーデン、～２６日）

▼革具と金具 Ｈｏｕｓｅ．マスミツケンタロウ展（午後０時、服・陶器・雑貨の店ｔｅｎ、～２０日）

▼ＮＡＨＡ ＡＲＴ ＷＡＬＫ２０１７・地図を片手に街に散らばったアートのカケラを拾い集める１０日間（陶・よかりよ、～２６日）

▼常設展「琉球王国の美」（首里城公園南殿、～４月２７日）▼第６９回沖展（午前１０時、浦添市民体育館、～４月２日）

▼ゴッホのレシピ・ＮＡＨＡ ＡＲＴ ＷＡＬＫ２０１７．３．１７〜２６（午前１１時半、さぼらみ、～２６日）

▼沖縄美術の流れ〈後期展示〉（県立博物館・美術館、～４月２日）

▼名嘉睦稔ボクネン展Ｖｏｌ．１９「闇夜の詩〜青の魔法〜」（午前１１時、ボクネン美術館、～２０日）

▼紋織の衣裳／王国の漆工芸技術～箔絵・沈金・螺鈿～（午前１０時、那覇市歴史博物館、～２９日）

▼『ＬＩＦＥ』ＭＡＸＩ ＭＡＲＫＥＴ×工房いろは展・ＮＡＨＡ ＡＲＴ ＷＡＬＫ２０１７．３．１７〜２６（午後０時、ＭＡＸＩ ＭＡＲＫＥＴ、～２６日）

▼ツツジ特別展示（午前８時半、熱帯ドリームセンター、～２０日）

▼星夜とｓｏｕｖｅｎｉｒ・ＮＡＨＡ ＡＲＴ ＷＡＬＫ２０１７．３．１７〜２６（午前１１時、たそかれ珈琲、～２８日）

▼比留間幹写真展「Ｂｅｙｏｎｄ Ｔｈｅ Ｗａｔｅｒ Ｔｏｗｅｒ ｉｎ Ｏｋｉｎａｗａ」（午前１１時半、ＣＡＦＥ ＵＮＩＺＯＮ、～４月３日）

▼ちいさな木っ端のたからもの・ＮＡＨＡ ＡＲＴ ＷＡＬＫ２０１７．３．１７〜２６（午前１０時、ｔｏｎｃａｔｉ、～２６日）

▼Ｔｒｅｅ ｔｏ Ｔｈｉｎｇｓ・ＮＡＨＡ ＡＲＴ ＷＡＬＫ２０１７．３．１７〜２６（午後１時、ｙａｐ ｓｈｏｐ、～２６日）

▼中村かおり「Ｇｏｏｄ ｂｕｙ ＯＫＩＮＡＷＡ」展・Ｋａｏｒｉ ＮＡＫＡＭＵＲＡ ＥＸＨＩＢＩＴＩＯＮ（午前１０時、ＧＡＲＢ ＤＯＭＩＮＧＯ、～２０日）

▼２０世紀ジュエリーコレクション・ＮＡＨＡ ＡＲＴ ＷＡＬＫ２０１７．３．１７〜２６（午前１０時、２０世紀ハイツ那覇ギャラリー、～３１日）

▼ＢＡＣＫ ＴＯ ＢＡＣＫ ‐ＯＫＩＮＡＷＡ ＳＴＲＥＥＴ ＡＲＴ ＥＸＨＩＢＩＴＩＯＮ（沖縄県立博物館・美術館、～２０日）

▼「しりょう缶」平成２８年度ミニ展示会（午前９時、うるま市立海の文化資料館、～３１日）

▼東京「釜浅商店の良理道具」・ＮＩＰＰＯＮ ＶＩＳＩＯＮ ＭＡＲＫＥＴ（午前１１時、Ｄ＆ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ ＯＫＩＮＡＷＡ ｂｙ ＯＫＩＮＡＷＡ ＳＴＡＮＤＡＲＤ、～５月２日）

▼ＬＥＡＴＨＥＲ×工芸布・ＮＡＨＡ ＡＲＴ ＷＡＬＫ２０１７．３．１７〜２６（午後１時、ＢＩＲＤ ＬＡＮＤ Ｏｋｉｎａｗａ、～２６日）

▼沖縄の貴重な植物展～春を告げるたち～日本の生物多様性とその保全展（午前８時半、熱帯ドリームセンター、～２６日）

▼ＢＡＧバッグばっぐ展（午前１１時、みやび茶屋・仲元、～２０日）

▼比嘉清美 曼荼羅原画展「ＣＯＵＲＡＧＥ 勇気」（午後０時、Ｂｏｏｋｉｓｈ、～３１日）

▼ＷＨＩＴＥ ＳＰＲＩＮＧ・ＮＡＨＡ ＡＲＴ ＷＡＬＫ２０１７．３．１７〜２６（午前１１時、ｍｉｙａｇｉｙａ‐ｂｌｕｅｓｐｏｔ、～２６日）

▼どくろ＆ハジチ祭り・ＮＡＨＡ ＡＲＴ ＷＡＬＫ２０１７．３．１７〜２６（午後０時半、沖縄手作銀細工「琉」、～２７日）

▼壁一面の景色展・ＮＡＨＡ ＡＲＴ ＷＡＬＫ２０１７．３．１７〜２６（午前１０時、陶・よかりよ、～２６日）

▼ヨミタン・タンタン・ライフ＋ＡＲＴ・ＮＡＨＡ ＡＲＴ ＷＡＬＫ２０１７．３．１７〜２６（午前１１時半、旧琉球ぴらす浮島店、～２０日）

▼１００にんあーとｄｅへんてこＺＯＯ・ＮＡＨＡ ＡＲＴ ＷＡＬＫ２０１７．３．１７〜２６（午前１０時、ホッコリエ、～３１日）

▼技あり！琉球漆器・平成２８年度第３期常設展（午前９時半、浦添市美術館、～４月２３日）

▼西野亮廣「えんとつ町のプペル展ｉｎ沖縄」（ＤＦＳギャラリア・沖縄、～２６日）

▼所蔵資料展「土地と移民」（午前９時、沖縄県公文書館、～５月７日）

▼かっちんへーばる〜南風原文書でたどるシマの歴史と風景〜（午前９時、うるま市立石川歴史民俗資料館、～３１日）

▼企画展「チョンダラーの芸能」（午前１０時、国立劇場おきなわ、～１９日）

▼神猫図（午前１０時、那覇市歴史博物館、～３０日）

▼Ｇａｕｃｈｅ イロトカタチノフクロ展・ＮＡＨＡ ＡＲＴ ＷＡＬＫ２０１７．３．１７〜２６（午前１０時、ちはや書房、～２６日）

▼手染め革展・ＮＡＨＡ ＡＲＴ ＷＡＬＫ２０１７．３．１７〜２６（午前１０時半、ａｎｓｈａｒｅ ｐｒｏｊｅｃｔ、～２６日）

▼三線（午前１０時、那覇市歴史博物館、～２９日）

▼埋文コレクションＶｏｌ．３「円覚寺跡出土 沖縄産施釉陶器の香炉」（午前９時、県立埋蔵文化財センター、～３１日）

▼春の彩り、紡ぐ言葉。・ＮＡＨＡ ＡＲＴ ＷＡＬＫ２０１７．３．１７〜２６（午前１１時、ｃｈｕｒａｕｍｉ、～２６日）

▼琉球・沖縄の地図展（午前９時、県立博物館・美術館、～４月１６日）

▼名護博物館友の会文化祭（午前１０時、名護博物館ギャラリー、～１９日）▼やちむん１２人展・やちむん１２人のいろ・かたち・おもい（ホテルムーンビーチ、～５月７日）

▼親泊宗秀「香ばす〜珈琲屋ぬぴっちゃがま写真展」・宮古方言訳：香ばしい珈琲店のちょっとだけ写真展（午前１１時、ニンギン商店、～４月４日）

▼ｍｉｍｏｚａｋｋａ展・ミモザをテーマにした雑貨展（午前１１時、ｅｎｐｉｔｕｄｏ、～２６日）

▼佐喜眞美術館収蔵品展－賛歌－（午前９時半、佐喜眞美術館、～４月１７日）

▼切り絵アート展・息を呑む繊細美（午前９時半、浦添市美術館、～４月１６日）

▼ｎｉｃｏ展・ＮＡＨＡ ＡＲＴ ＷＡＬＫ２０１７．３．１７〜２６（午前１１時、Ｌａｍｐ、～２５日）

▼沖縄の美術シリーズ６山元恵一展「まなざしのシュルレアリスム」午前９時、県立博物館・美術館、～４月２３日）

▼３ＣＥＤＡＲＳ ＣＯＦＥＥ ＦＲＯＭ ＯＩＴＡ（午前１１時、Ｌａｍｐ、～２５日）

▼首里城跡出土品展「モノから見る交流と祈り」（午前８時半、首里城公園黄金御殿、～４月１９日）

▼沖縄公文書館所蔵資料展「土地と移民 シマを出て新しい土地へ」（午前９時、沖縄県公文書館、～５月７日）

▼ガラス日和〜本日は清天なり〜ガラス工房清天展・ＮＡＨＡ ＡＲＴ ＷＡＬＫ２０１７．３．１７〜２６（午前１０時、桜坂劇場ふくら舎、～３１日）

▼ＭＩＭＵＲＩの布アクセサリー展・ＮＡＨＡ ＡＲＴ ＷＡＬＫ２０１７．３．１７〜２６（午前１１時、ＭＩＭＵＲＩ、～２６日）

▼新収蔵品展「皆の記憶ＩＩ」・那覇市歴史博物館開館１０周年記念（午前１０時、那覇市歴史博物館、～４月２６日）

▼カンガ布とことわざ展・ＮＡＨＡ ＡＲＴ ＷＡＬＫ２０１７．３．１７〜２６（午前１１時、Ｍａｓｈｔ ｓｔａｒ、～２６日）

▼平敷兼七遺作集『父ちゃんは写真家』刊行記念写真展・影を撮る 小さきもの、向け稲生ものへの愛（午前１０時、平敷兼七ギャラリー、～３１日）

▼重要文化財公開「首里城京の内跡出土品展」・憧れの青花（午前９時、沖縄県立埋蔵文化財センター、～５月１４日）

▼第９回総合学園ヒューマンアカデミー那覇校卒業・進級展示会（県立博物館・美術館、～１９日）

▼原田城二漆芸展（午前１０時、青砂工芸館、～１９日）