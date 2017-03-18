※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。掲載情報はＮＰＯ法人沖縄イベント情報ネットワークの提供です。問い合わせは電話０５０（３１２０）５７５４。
■催し物
▼第３５回東村つつじ祭り（午前９時、東村村民の森つつじ園、～２０日）
▼第１回もとぶ・伊豆味クメノサクラ花見会（伊豆味駐車場、～２６日）
▼第３０回名護菊人形展（午前９時、ネオパークオキナワ、～３１日）
▼ヒマワリ畑の迷路ｉｎ平和祈念公園（午前８時半、平和祈念公園、～５月５日）
▼カヌチャ花庭（ハナナ）フェスタ２０１７（カヌチャリゾート、～３１日）
▼ビオスの丘うりずんの花祭り（午前９時、ビオスの丘、～５月５日）
▼第２４回ムーンビーチおきなわ全島やちむん市（午前１０時、ホテルムーンビーチ、～２０日）
▼第１２回神村酒造感謝祭（午前１０時、神村酒造）
▼さちばるぬなーあしび（庭遊び）（午前１０時、さちばるの庭）
▼春の星空迷路（午前１０時、海洋博公園海洋文化館、～４月２日）
▼ナゾトキアドベンチャーｉｎアメリカンビレッジ「フシギ迷宮と記憶のカケラ」（午前１１時、美浜アメリカンビレッジ、～３１日）
▼おきなわブーゲンフェア（午前９時、東南植物楽園、～４月２日）
▼沖縄こどもの国花まつり２０１７「魔法と冒険」（午前９時半、沖縄こどもの国、～２６日）
▼おでかけ＊ｍａｍｍｙ’ｓマーケット＊（午前１１時、イオン北谷店、～２０日）
▼基地内フリーマーケット（正午、キャンプ・キンザー）
▼ヒマワリ畑の迷路・東日本大震災と沖縄戦に思いを寄せて（午前８時半、県平和祈念公園、～５月７日）
▼やいま石垣さんばしマーケット（午後３時、石垣港旧離島桟橋）
▼三重と名古屋のうまいもの市（午前１０時、デパートリウボウ６Ｆ催事場、～２０日）
▼上平良川フェス・上平良川自治会資金醸成イベント（うるま市上平良川公民館）
▼ウミンチュとれとれ朝市（午前８時、知念漁港協同組合）
▼第１２２回もとぶ手作り市・毎月第３日曜日開催（午前１０時、本部町営市場）
▼福地ダムライトアップ（午後６時、福地ダム、～２０日）
▼ＮＥＯＳ春のキャンプスクール（つつじエコパーク）
▼東村立保育所わくわくフェスタ（午前１０時、東村立保育所、～２０日）
▼にふぇーでーびる菜・とまと祭り・ＪＡおきなわ豊見城支店決算感謝菜（午前１０時、ＪＡおきなわ食菜館菜々色畑）
▼第１回ストライダーつつじエコパーク杯（午前１０時、つつじエコパーク）
▼春のセンバツ大闘牛大会（午後１時、石川多目的ドーム）
▼じゅり馬まつり奉納演舞（午後２時、辻新思会前の通り）
▼第３９回ツツジ展（午前１０時、ネオパークオキナワ）
▼第１５回南城市憩いのオープンガーデン２０１７春（午前１０時、南城市内各所、～２６日）