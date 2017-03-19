　※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。掲載情報はＮＰＯ法人沖縄イベント情報ネットワークの提供です。問い合わせは電話０９８（８６９）９１５５。

平和祈念公園のヒマワリ畑の迷路
拡大する

平和祈念公園のヒマワリ畑の迷路

■催し物

東村つつじ祭り（村民の森つつじ園）

▼もとぶ・伊豆味クメノサクラ花見会（伊豆味駐車場、～２６日）

▼名護菊人形展（ネオパークオキナワ、～３１日）

▼ヒマワリ畑の迷路（平和祈念公園、～５月７日）

▼うりずんの花祭り（ビオスの丘、～５月５日）

▼おきなわ全島やちむん市（ホテルムーンビーチ）

▼春の星空迷路（海洋博公園海洋文化館、～４月２日）

▼ナゾトキアドベンチャー「フシギ迷宮と記憶のカケラ」（美浜アメリカンビレッジ、～３１日）

▼おきなわブーゲンフェア（東南植物楽園、～４月２日）

▼花まつり「魔法と冒険」（沖縄こどもの国、～２６日）

▼おでかけ＊ｍａｍｍｙ’ｓマーケット＊（イオン北谷店、～２０日）

▼三重と名古屋のうまいもの市（デパートリウボウ６Ｆ）

▼福地ダムライトアップ（午後６時、福地ダム）

▼憩いのオープンガーデン（南城市内各所、～２６日）

▼沖縄戦を知るピースウォーキング（午前９時、首里駅前バス停（西原・崎山向け）

■講演・研修

　孫崎享講演会「トランプ政権と東アジア」（午後１時半、沖縄キリスト教学院仲里朝章記念チャペル）

■アート・展覧会

　山城博明写真展（不屈館、～４月３０日）

▼小橋川清正～陶技６５年（壺屋焼物博物館）

▼切り絵アート展（浦添市美術館、～４月１６日）

▼琉球王国の美（首里城公園南殿、～４月２７日）

▼紋織の衣裳／王国の漆工芸技術（那覇市歴史博物館、～２９日）

▼沖縄の貴重な植物展～春を告げるたち～（熱帯ドリームセンター、～２６日）

▼西野亮廣「えんとつ町のプペル展ｉｎ沖縄」（ＤＦＳギャラリア、～２６日）

■タイムスのイベント

超体験！ふしぎな科学の遊園地　午前１０時～午後９時（最終入場は午後８時３０分まで）、イオンモール沖縄ライカム　入場料＝大人（中学生以上）７００円、子ども（３歳以上）５００円（５月７日まで）

▼第６９回沖展　午前１０時～午後６時（入館は午後５時３０分まで）、浦添市民体育館。入場料＝一般１０００円、小中高生５００円、未就学児無料（４月２日まで）