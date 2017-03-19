※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。掲載情報はＮＰＯ法人沖縄イベント情報ネットワークの提供です。問い合わせは電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
東村つつじ祭り（村民の森つつじ園）
▼もとぶ・伊豆味クメノサクラ花見会（伊豆味駐車場、～２６日）
▼名護菊人形展（ネオパークオキナワ、～３１日）
▼ヒマワリ畑の迷路（平和祈念公園、～５月７日）
▼うりずんの花祭り（ビオスの丘、～５月５日）
▼おきなわ全島やちむん市（ホテルムーンビーチ）
▼春の星空迷路（海洋博公園海洋文化館、～４月２日）
▼ナゾトキアドベンチャー「フシギ迷宮と記憶のカケラ」（美浜アメリカンビレッジ、～３１日）
▼おきなわブーゲンフェア（東南植物楽園、～４月２日）
▼花まつり「魔法と冒険」（沖縄こどもの国、～２６日）
▼おでかけ＊ｍａｍｍｙ’ｓマーケット＊（イオン北谷店、～２０日）
▼三重と名古屋のうまいもの市（デパートリウボウ６Ｆ）
▼福地ダムライトアップ（午後６時、福地ダム）
▼憩いのオープンガーデン（南城市内各所、～２６日）
▼沖縄戦を知るピースウォーキング（午前９時、首里駅前バス停（西原・崎山向け）
■講演・研修
孫崎享講演会「トランプ政権と東アジア」（午後１時半、沖縄キリスト教学院仲里朝章記念チャペル）
■アート・展覧会
山城博明写真展（不屈館、～４月３０日）
▼小橋川清正～陶技６５年（壺屋焼物博物館）
▼切り絵アート展（浦添市美術館、～４月１６日）
▼琉球王国の美（首里城公園南殿、～４月２７日）
▼紋織の衣裳／王国の漆工芸技術（那覇市歴史博物館、～２９日）
▼沖縄の貴重な植物展～春を告げるたち～（熱帯ドリームセンター、～２６日）
▼西野亮廣「えんとつ町のプペル展ｉｎ沖縄」（ＤＦＳギャラリア、～２６日）
■タイムスのイベント
超体験！ふしぎな科学の遊園地 午前１０時～午後９時（最終入場は午後８時３０分まで）、イオンモール沖縄ライカム 入場料＝大人（中学生以上）７００円、子ども（３歳以上）５００円（５月７日まで）
▼第６９回沖展 午前１０時～午後６時（入館は午後５時３０分まで）、浦添市民体育館。入場料＝一般１０００円、小中高生５００円、未就学児無料（４月２日まで）