※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。掲載情報はＮＰＯ法人沖縄イベント情報ネットワークの提供です。問い合わせ、電話０９８－８６９－９１５５。
■催し物
▼春の星空迷路（海洋博公園海洋文化館、～４月２日）
▼ナゾトキアドベンチャー「フシギ迷宮と記憶のカケラ」（午前１１時、美浜アメリカンビレッジ、～３１日）
▼花まつり「魔法と冒険」（沖縄こどもの国、～２６日）
▼うりずんの花祭り胡蝶の饗宴（ビオスの丘、～５月５日）
▼東村つつじ祭り（村民の森つつじ園、～２６日）
▼おきなわブーゲンフェア（東南植物楽園、～４月２日）
▼南城市憩いのオープンガーデン（午前１０時、市内各所、～２６日）
▼アジアフェア・ベトナム特集（午前１０時、リウボウ６階催事場、〜２７日）
■伝統芸能
▼あけもどろ総合文化祭・総合文化部会「バラエティー文化芸能」（午後６時半、パレット市民劇場）
■講演・研修
▼春休みＧＯＤＡＣうみの工作教室（午前１０時、国際海洋環境情報センター）
▼ワークショップ「サンゴの分類と同定」（午前９時、県立博物館・美術館）
▼課題別研修「行政サービス改善のためのＩＣＴ利活用」（午後１時半、ＪＩＣＡ沖縄国際センター）
■アート・展覧会
▼山城博明写真展『沖縄 抗う高江の森』（不屈館、～４月３０日）
▼真喜志勉展「アンビバレント」（県立博物館・美術館、～４月２日）
▼紋織の衣裳／王国の漆工芸技術～箔絵・沈金・螺鈿～（那覇市歴史博物館、～２９日）
▼特別展「こんな生き物見たことない 深海の環境に適応した生き物たち」（国際海洋環境情報センター、～４月９日）
▼沖縄の貴重な植物展（熱帯ドリームセンター、～２６日）
▼西野亮廣「えんとつ町のプペル展」（ＤＦＳギャラリア、～２６日）
▼首里城跡出土品展「モノから見る交流と祈り」（首里城公園黄金御殿、～４月１９日）
▼県写真協会会員作品展（那覇市民ギャラリー、～２６日）
■タイムスのイベント
▼超体験！ふしぎな科学の遊園地（午前１０時～午後９時（最終入場は午後８時半まで）、イオンモール沖縄ライカム）入場料＝大人（中学生以上）７００円、子ども（３歳以上）５００円（～５月７日）
▼第６９回沖展（午前１０時～午後６時（入館は午後５時半まで）、浦添市民体育館）入場料＝一般１０００円、小中高生５００円、未就学児無料（～４月２日）