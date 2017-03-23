※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。掲載情報はＮＰＯ法人沖縄イベント情報ネットワークの提供です。問い合わせ、電話０９８－８６９－９１５５。
■催し物
▼花まつり「魔法と冒険」（沖縄こどもの国、～２６日）
▼もとぶ・伊豆味クメノサクラ花見会（伊豆味駐車場、～２６日）
▼ナゾトキアドベンチャー「フシギ迷宮と記憶のカケラ」（美浜アメリカンビレッジ、～３１日）
▼アジアフェア・ベトナム特集（リウボウ６Ｆ催事場、～２７日）
▼春の星空迷路（午前１０時、海洋博公園海洋文化館、～４月２日）
▼うりずんの花祭り（ビオスの丘、～５月５日）
▼ヒマワリ畑の迷路（県平和祈念公園、～５月７日）
▼東村つつじ祭り（村民の森つつじ園、～２６日）
▼おきなわブーゲンフェア（東南植物楽園、～４月２日）
▼かりゆしビーチ海びらき（同所）
▼名護菊人形展（ネオパークオキナワ、～３１日）
▼南城市憩いのオープンガーデン（市内各所、～２６日）
■伝統芸能
▼琉球古典音楽独唱会～個聲の色（午後７時、沖縄市民小劇場あしびなー）
▼琉球舞踊真踊流芸能公演（午後７時、国立劇場）
■演劇・舞台
▼お笑い米軍基地（午後６時、名護市民会館）
■講演・研修
▼春休みＧＯＤＡＣうみの工作教室（午前１０時、国際海洋環境情報センター）
▼ワークショップ「サンゴの分類と同定２０１７」（午前９時、県立博物館・美術館）
▼春のガーデニングセミナー（メイクマン浦添本店）
▼講座「シングルマザーとして生きること」（午後７時、なは女性センター）
■アート・展覧会
▼西野亮廣「えんとつ町のプペル展」（ＤＦＳギャラリア、～２６日）
▼紋織の衣裳／王国の漆工芸技術（那覇市歴史博物館、～２９日）
▼特別展「深海の環境に適応した生き物たち」（国際海洋環境情報センター、～４月９日）
▼技あり！琉球漆器（浦添市美術館、～４月２３日）
▼沖縄の貴重な植物展（熱帯ドリームセンター、～２６日）
▼琉球・沖縄の地図展（県立博物館・美術館、～４月１６日）
▼県写真協会会員作品展（那覇市民ギャラリー、～２６日）
▼山城博明写真展（不屈館、～４月３０日）
■タイムスのイベント
▼超体験！ふしぎな科学の遊園地（午前１０時～午後９時（最終入場は午後８時半まで）、イオンモール沖縄ライカム）入場料＝大人（中学生以上）７００円、子ども（３歳以上）５００円（～５月７日）
▼第６９回沖展（午前１０時～午後６時（入館は午後５時半まで）、浦添市民体育館）入場料＝一般１０００円、小中高生５００円、未就学児無料（～４月２日）