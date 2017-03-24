　※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。掲載情報はＮＰＯ法人沖縄イベント情報ネットワークの提供です。問い合わせ、電話０９８－８６９－９１５５。

「琉球・沖縄の地図展」沖縄県立博物館・美術館で開催中です
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「琉球・沖縄の地図展」沖縄県立博物館・美術館で開催中です

■催し物

　▼まさひろ酒造蔵祭り（午前１０時、同社、～２６日）

　▼もとぶ・伊豆味クメノサクラ花見会（伊豆味駐車場）

　▼春の星空迷路（午前１０時、海洋博公園海洋文化館、～４月２日）

　▼南城市憩いのオープンガーデン（市内各所）

　▼アジアフェア・ベトナム特集（リウボウ６階催事場、～２７日）

　▼名護菊人形展「真田丸」（ネオパークオキナワ、～３１日）

　▼花まつり「魔法と冒険」（沖縄こどもの国）

　▼東村つつじ祭り（村民の森つつじ園）

　▼カヌチャ花庭フェスタ（カヌチャリゾート、～３１日）

　▼ヒマワリ畑の迷路（県平和祈念公園、～５月７日）

　▼ナゾトキアドベンチャー「フシギ迷宮と記憶のカケラ」（美浜アメリカンビレッジ、～３１日）

　▼うりずんの花祭り　胡蝶の饗宴（ビオスの丘、～５月５日）

　▼おきなわブーゲンフェア（午前９時、東南植物楽園、～４月２日）

■演劇・舞台

　▼劇団ビーチロック『オキナワ・シンデレラ・ブルース』（宜野座村文化センターがらまんホール）

■講演・研修

　▼竹内順子（うずまきナルト役）ワークショップ（午後１時、ヒューマンアカデミー那覇校）

　▼英語教育を考えるフォーラム（午前１０時、沖縄女子短期大学）

　▼春のガーデニングセミナー（メイクマン浦添本店）

　▼春休みＧＯＤＡＣうみの工作教室（午前１０時、国際海洋環境情報センター）

　▼春休みイルカ学習会（午後４時２５分、海洋博公園）

　▼ワークショップ「サンゴの分類と同定」（午前９時、県立博物館・美術館）

■アート・展覧会

　▼西野亮廣「えんとつ町のプペル展」（ＤＦＳギャラリア）

　▼沖縄の貴重な植物展（熱帯ドリームセンター）

　▼特別展「深海の環境に適応した生き物たち」（国際海洋環境情報センター、～４月９日）

　▼県写真協会会員作品展（那覇市民ギャラリー）

　▼紋織の衣裳／王国の漆工芸技術～箔絵・沈金・螺鈿～（那覇市歴史博物館、～２９日）

　▼技あり！琉球漆器（浦添市美術館、～４月２３日）

　▼山城博明写真展（不屈館、～４月３０日）

　▼琉球・沖縄の地図展（午前９時、県立博物館・美術館、～４月１６日）

　▼首里城跡出土品展「モノから見る交流と祈り」（首里城公園黄金御殿、～４月１９日）