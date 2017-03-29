※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。掲載情報はＮＰＯ法人沖縄イベント情報ネットワークの提供です。問い合わせ、電話０９８－８６９－９１５５。
■催し物
▼名護菊人形展「真田丸」（ネオパークオキナワ、～３１日）
▼花庭フェスタ（カヌチャリゾート、～３１日）
▼ナゾトキアドベンチャー「フシギ迷宮と記憶のカケラ」（美浜アメリカンビレッジ、～３１日）
▼春の宝探しアドベンチャー（東南植物楽園、～４月２日）
▼おきなわブーゲンフェア（東南植物楽園、～４月２日）
▼ヒマワリ畑の迷路（県平和祈念公園、～５月７日）
■講演・研修
▼春休みＧＯＤＡＣうみの工作教室（午前１０時、国際海洋環境情報センター）
▼「今どきウチナーグチ＆ウチナーギャル語」発売記念トークライブ（午後７時半、ジュンク堂書店那覇店）
■アート・展覧会
▼円覚寺跡出土・沖縄産施釉陶器の香炉（県立埋蔵文化財センター、～３１日）
▼特別展「深海の環境に適応した生き物たち」（国際海洋環境情報センター、～４月９日）
▼琉球・沖縄の地図展（県立博物館・美術館、～４月１６日）
▼首里城跡出土品展「モノから見る交流と祈り」（首里城公園黄金御殿、～４月１９日）
▼技あり！琉球漆器（浦添市美術館、～４月２３日）
▼山城博明写真展（不屈館、～４月３０日）
▼首里城京の内跡出土品展（県立埋蔵文化財センター、～５月１４日）
■タイムスのイベント
▼超体験！ふしぎな科学の遊園地（午前１０時～午後９時（最終入場は午後８時半まで）、イオンモール沖縄ライカム）入場料＝大人（中学生以上）７００円、子ども（３歳以上）５００円（～５月７日）
▼第６９回沖展（午前１０時～午後６時（入館は午後５時半まで）、浦添市民体育館）入場料＝一般千円、小中高生５００円、未就学児無料（～４月２日）
▼憲法学者・木村草太氏講演会「憲法施行７０年 沖縄で憲法を考える」（午後７時開演（午後６時半開場）、タイムスホール）入場無料
▼イオン琉球かりゆしウェア特別販売会（午前９時～午後７時、タイムスビル１階エントランス、３０日まで）