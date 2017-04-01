※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。掲載情報はＮＰＯ法人沖縄イベント情報ネットワークの提供です。問い合わせ、電話０９８－８６９－９１５５。
■催し物
▼春の星空迷路（海洋博公園海洋文化館）
▼行こうよ！遊ぼうよ！春の宝探しアドベンチャー（東南植物楽園）
▼おきなわブーゲンフェア（東南植物楽園）
▼ハンドメイドマーケット（サンエー西原シティ、～３日）
▼ヒマワリ畑の迷路（県平和祈念公園、～５月７日）
▼うりずんの花祭り（ビオスの丘、～５月５日）
■講演・研修
▼春休みＧＯＤＡＣうみの工作教室（午前１０時、国際海洋環境情報センター）
▼春休みイルカ学習会（午後４時２５分、海洋博公園）
■アート・展覧会
▼沖縄の化石展 眞謝喜一コレクション（那覇市緑化センター）
▼真喜志勉展「アンビバレント」（県立博物館・美術館）
▼特別展「深海の環境に適応した生き物たち」（国際海洋環境情報センター、～９日）
▼シーサー展（那覇市立壺屋焼物博物館、～１６日）
▼琉球・沖縄の地図展（県立博物館・美術館、～１６日）
▼技あり！琉球漆器（浦添市美術館、～２３日）
▼山城博明写真展（不屈館、～３０日）
▼重要文化財公開「首里城京の内跡出土品展」（県立埋蔵文化財センター、～５月１４日）
■タイムスのイベント
▼超体験！ふしぎな科学の遊園地（午前１０時～午後９時（最終入場は午後８時３０分まで）、イオンモール沖縄ライカム、～５月７日）入場料＝大人（中学生以上）７００円、子ども（３歳以上）５００円
▼第６９回沖展（午前１０時～午後５時（入館は午後４時３０分まで）、浦添市民体育館、最終日）入場料＝一般千円、小中高生５００円、未就学児無料
▼第３７回沖縄タイムスこども芸能祭（午後５時開演（午後４時３０分開場）、タイムスホール、きょうまで）入場料千円（全席自由）
▼第１２回朝日アマ囲碁名人戦沖縄県予選大会１次予選（午前１０時～、浦添囲碁会館ほか）