※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。掲載情報はＮＰＯ法人沖縄イベント情報ネットワークの提供です。問い合わせ、電話０９８－８６９－９１５５。
■タイムスのイベント
▼超体験！ふしぎな科学の遊園地（午前１０時～午後９時・最終入場は午後８時３０分、イオンモール沖縄ライカム、～５月７日） 入場料＝大人（中学生以上）７００円、子ども（３歳以上）５００円
▼第４０回全沖縄らん展示会（午前９時３０分～午後８時、メイクマン浦添本店、～９日）
▼第４１回沖展選抜展（午前１０時～午後６時、うるま市生涯学習・文化振興センター、～１２日）
▼第３４回中部広域グリーンフェスタ大植木市（午前９時～午後６時、沖縄市農民研修センター、～１６日）
■催し物
▼うりずんの花祭り（ビオスの丘、～５月５日）
▼ヒマワリ畑の迷路（県平和祈念公園、～５月７日）
■講演・研修
▼担当学芸員による展示解説会「琉球・沖縄の地図展」（午後２時、県立博物館・美術館）
▼春休みイルカ学習会（午後４時２５分、海洋博公園）
■アート・展覧会
▼特別展「深海の環境に適応した生き物たち」（国際海洋環境情報センター、～９日）
▼フォト琉球の光写真展（那覇市民ギャラリー、～９日）
▼岡崎よし「押し絵」展示会（那覇市民ギャラリー、～９日）
▼窯出しだヨ！全員集合（那覇市伝統工芸館、～９日）
▼写真展「水の下のヴェニス」（あやかりの杜、～１１日）
▼琉球・沖縄の地図展（県立博物館・美術館、～１６日）
▼シーサー展（那覇市立壺屋焼物博物館、～１６日）
▼てるりん展＆照屋林次郎三線展（おんがく村、～１６日）
▼首里城跡出土品展「モノから見る交流と祈り」（首里城公園黄金御殿、～１９日）
▼山元恵一展「まなざしのシュルレアリスム」（県立博物館・美術館、～２３日）
▼技あり！琉球漆器（浦添市美術館、～２３日）
▼山城博明写真展「沖縄 抗う高江の森」（不屈館、～３０日）
▼重要文化財公開「首里城京の内跡出土品展」（県立埋蔵文化財センター、～５月１４日）