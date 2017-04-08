※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。掲載情報はＮＰＯ法人沖縄イベント情報ネットワークの提供です。問い合わせ、電話０９８－８６９－９１５５。

■催し物

おおぎみの工芸展 いぎみてぃぐま（大宜味村農村環境改善センター）▼日曜日はえびす夜市（午後６時、えびす横丁）▼おきなわそばじょーぐー認定証授与式（午後６時、テンブスホール）▼ヒマワリ畑の迷路（県平和祈念公園、～５月７日）

■音楽

中山加奈子（ｅｘプリンセス・プリンセス）ＶｏｏＤｏｏＨａｗａｉｉａｎｓ（午後１時半、サンエー経塚シティ）

■演劇・舞台

ＭＪ ＆ ＪＡＮＥＴ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ ＳＨＯＷ ｂｙ ＤＩＳＣＹＵ（午後１時半、サンエー那覇メインプレイス）

■講演・研修

春休みＧＯＤＡＣうみの工作教室（午前１０時、国際海洋環境情報センター）▼春休みイルカ学習会（午後４時２５分、海洋博公園）

■アート・展覧会

フォト琉球の光 写真展（那覇市民ギャラリー）▼岡崎よし「押し絵」展示会（那覇市民ギャラリー）▼窯出しだヨ！全員集合（那覇市伝統工芸館）▼写真展「水の下のヴェニス」（あやかりの杜、～１１日）▼琉球・沖縄の地図展（県立博物館・美術館、～１６日）▼シーサー展（那覇市立壺屋焼物博物館、～１６日）▼てるりん展＆照屋林次郎三線展（午後１２時、おんがく村、～１６日）▼書小品二人展「書と和紙のハーモニー」（料理と酒の店・毬、～２９日）▼山城博明写真展『沖縄 抗う高江の森』（不屈館、～３０日）