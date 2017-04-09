【沖縄県内】
◆４月１０日（月）
▼美ら島大使認証式▼県伝統工芸検査員辞令交付式
◆１１日（火）
▼国際物流特区活用事業説明会▼デパートリウボウが「沖縄×台湾プロジェクト」オープニングセレモニー
◆１２日（水）
▼沖縄大交易会実行委員会総会▼タイムスビルでイベント「でいご食堂」スタート（１４日まで）
◆１３日（木）
▼沖縄食品技術セミナー
【県外】
◇１０日（月）
▽日銀支店長会議（日銀）
▽２月の国際収支（財務省）
▽先進７カ国（Ｇ７）外相会合（～１１日、イタリア）
▽ピュリツァー賞発表（米ニューヨーク）
◇１１日（火）
▽東芝の決算を含む「四半期報告書」の提出期限
▽ティラーソン米国務長官がロシア訪問（～１２日）
▽北朝鮮の最高人民会議招集（平壌）
▽原発事故に伴う避難指示が解除された福島県南相馬市で県立小高産業技術高の開校式
▽本屋大賞発表（東京都）
▽サッカー アジア・チャンピオンズリーグ１次リーグ Ｆ組 浦和―上海上港＝中国（埼玉スタジアム）
◇１２日（水）
▽２月の機械受注統計（内閣府）
▽サッカー アジア・チャンピオンズリーグ１次リーグ Ｇ組 川崎―広州恒大＝中国（川崎市等々力陸上競技場）
◇１３日（木）
▽天皇退位を巡る有識者会議＝第１３回（官邸）
▽衆院憲法審査会（国会）
▽皇太子さまがマレーシア訪問（～１７日）
▽わいせつ電磁的記録頒布罪などに問われた漫画家五十嵐恵被告の控訴審判決（東京高裁）
▽水泳 日本選手権（～１６日、名古屋市ガイシプラザ）
◇１４日（金）
▽全国知事会議（東京都）
▽首都圏連続不審死事件で一、二審死刑とされた木嶋（現姓土井）佳苗被告の上告審判決（最高裁第２小法廷）
▽春の高山祭（～１５日、岐阜県高山市）
▽熊本地震発生から１年
◇１５日（土）
▽首相主催の「桜を見る会」（東京都）
▽ペンス米副大統領が韓国、日本、インドネシア、オーストラリア４カ国訪問（～２５日）
▽韓国大統領選告示
▽北朝鮮の故金日成主席生誕１０５年
▽全米プロバスケットボール（ＮＢＡ）北米プロアイスホッケー（ＮＨＬ）各プレーオフ開幕
◇１６日（日）
▽県庁所在地市長選＝富山、松江
▽市長選＝郡山（福島）稲敷（茨城）さくら（栃木）桶川（埼玉）日野（東京）糸魚川（新潟）佐久（長野）大垣（岐阜）磐田、掛川、袋井、伊豆の国（静岡）鳥羽（三重）伊丹、宝塚（兵庫）海南（和歌山）米子（鳥取）真庭（岡山）三原（広島）阿波（徳島）丸亀（香川）八幡浜、伊予（愛媛）柳川、豊前（福岡）竹田、豊後高田、宇佐、豊後大野（大分）日南（宮崎）
▽憲法改正についてトルコ国民投票
▽韓国の旅客船「セウォル号」沈没から３年
▽大学入試センター試験の本人成績を希望者に開示開始
▽柔道 全日本女子選手権（横浜文化体育館）
▽陸上 日本選手権５０キロ競歩（輪島市日本陸連公認コース）
▽競馬 皐月賞（中山）（共同通信）