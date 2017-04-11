※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。掲載情報はＮＰＯ法人沖縄イベント情報ネットワークの提供です。問い合わせ、電話０９８－８６９－９１５５。
■沖縄タイムスのイベント
▼沖展選抜展（うるま市生涯学習・文化振興センター、本日まで）
▼中部広域グリーンフェスタ春の大植木市（沖縄市農民研修センター 、～１６日）
▼超体験！ふしぎな科学の遊園地（午前１０時～午後９時・最終入場は午後８時３０分まで、イオンモール沖縄ライカム、～５月７日）。入場料＝大人（中学生以上）７００円、子ども（３歳以上）５００円
■催し物
▼うりずんの花祭り（ビオスの丘、～５月５日）
▼ヒマワリ畑の迷路（県平和祈念公園、～５月７日）
■アート・展覧会
▼琉球・沖縄の地図展（県立博物館・美術館、～１６日）
▼シーサー展（那覇市立壺屋焼物博物館、～１６日）
▼てるりん展＆照屋林次郎三線展（おんがく村、～１６日）
▼ペンドル会 油絵１００号展（那覇市民ギャラリー、～１６日）
▼小杉紘南書作展（那覇市民ギャラリー、～１６日）
▼首里城跡出土品展「モノから見る交流と祈り」（首里城公園黄金御殿、～１９日）
▼山元恵一展「まなざしのシュルレアリスム」（県立博物館・美術館、～２３日）
▼技あり！琉球漆器（浦添市美術館、～２３日）
▼新収蔵品展「皆の記憶ＩＩ」（那覇市歴史博物館、～２５日）
▼書小品二人展「書と和紙のハーモニー」（料理と酒の店・毬、～２９日）
▼山城博明写真展（不屈館、～３０日）
▼首里城京の内跡出土品展（沖縄県立埋蔵文化財センター、～５月１４日）