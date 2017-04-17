※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。掲載情報はＮＰＯ法人沖縄イベント情報ネットワークの提供です。問い合わせ、電話０９８－８６９－９１５５。
■催し物
▼うりずんの花祭り（ビオスの丘、～５月５日）
▼ヒマワリ畑の迷路（県平和祈念公園、～５月７日）
■アート・展覧会
▼首里城跡出土品展「モノから見る交流と祈り」（首里城公園黄金御殿、～１９日）
▼山元恵一展「まなざしのシュルレアリスム」（県立博物館・美術館、～２３日）
▼技あり！琉球漆器（浦添市美術館、～２３日）
▼浜昇写真展「沖縄という名」（ギャラリー・ラファイエット、～２３日）
▼浜昇写真展「沖縄という名」（県立博物館・美術館、～２３日）
▼絵画展 無限の会（那覇市民ギャラリー、～２３日）
▼アトリエ杜 絵画展（那覇市民ギャラリー、～２３日）
▼新城喜一 絵画展「島のメルヘン」（那覇市民ギャラリー、～２３日）
▼新収蔵品展「皆の記憶ＩＩ」（那覇市歴史博物館、～２５日）
▼書小品二人展「書と和紙のハーモニー」（料理と酒の店・毬、～２９日）
▼久高幸枝（闘牛女子）闘牛写真展（海の駅あやはし館、～２９日）
▼Ｃｒｅａｔｅｄ ｂｙ ｍｏｍｏｔｏ ～かえす～展（ＣＡＦＥ ＵＮＩＺＯＮ、～５月８日）
▼重要文化財公開「首里城京の内跡出土品展」（県立埋蔵文化財センター、～５月１４日）