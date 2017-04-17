※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。掲載情報はＮＰＯ法人沖縄イベント情報ネットワークの提供です。問い合わせ、電話０９８－８６９－９１５５。

ヒマワリ畑の迷路
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ヒマワリ畑の迷路

■催し物

▼うりずんの花祭り（ビオスの丘、～５月５日）

▼ヒマワリ畑の迷路（県平和祈念公園、～５月７日）

■アート・展覧会

▼首里城跡出土品展「モノから見る交流と祈り」（首里城公園黄金御殿、～１９日）

▼山元恵一展「まなざしのシュルレアリスム」（県立博物館・美術館、～２３日）

▼技あり！琉球漆器（浦添市美術館、～２３日）

▼浜昇写真展「沖縄という名」（ギャラリー・ラファイエット、～２３日）

▼浜昇写真展「沖縄という名」（県立博物館・美術館、～２３日）

▼絵画展　無限の会（那覇市民ギャラリー、～２３日）

▼アトリエ杜　絵画展（那覇市民ギャラリー、～２３日）

▼新城喜一　絵画展「島のメルヘン」（那覇市民ギャラリー、～２３日）

▼新収蔵品展「皆の記憶ＩＩ」（那覇市歴史博物館、～２５日）

▼書小品二人展「書と和紙のハーモニー」（料理と酒の店・毬、～２９日）

▼久高幸枝（闘牛女子）闘牛写真展（海の駅あやはし館、～２９日）

▼Ｃｒｅａｔｅｄ　ｂｙ　ｍｏｍｏｔｏ　～かえす～展（ＣＡＦＥ　ＵＮＩＺＯＮ、～５月８日）

▼重要文化財公開「首里城京の内跡出土品展」（県立埋蔵文化財センター、～５月１４日）