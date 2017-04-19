※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８－８６９－９１５５。
■催し物
▼島ぜんぶでおーきな祭 沖縄国際映画祭（県内、～２３日）
▼イタリア展（リウボウ６階催事場、～２４日）
▼ヒマワリ畑の迷路（県平和祈念公園、～５月７日）
▼ナゾトキアドベンチャー「スリムクラブ内間の謎」（午前１１時、国際通り、～５月７日）
■アート・展覧会
▼山元恵一展「まなざしのシュルレアリスム」（県立博物館・美術館、～２３日）
▼技あり！琉球漆器（浦添市美術館、～２３日）
▼絵画展 無限の会（那覇市民ギャラリー、～２３日）
▼アトリエ杜 絵画展（那覇市民ギャラリー、～２３日）
▼新城喜一絵画展「島のメルヘン」（那覇市民ギャラリー、～２３日）
▼書小品二人展「書と和紙のハーモニー」（料理と酒の店・毬、～２９日）
▼山城博明写真展『沖縄 抗う高江の森』（不屈館、～３０日）
▼重要文化財公開「首里城京の内跡出土品展」（県立埋蔵文化財センター、～５月１４日）
▼子ども・プロセス企画展「国際理解を深めよう－争いをなくし明るい未来を築くために－」（県平和祈念資料館、～５月１５日）
▼よしもと美術館 よしもと芸人＆タレントによるアート作品展示（ＨＡＰＩＮＡＨＡ、～６月４日）
▼平敷兼七と森信幸『ふたりのうんじゃみ』（平敷兼七ギャラリー、～６月３０日）
■沖縄タイムスの催し
▼超体験！ふしぎな科学の遊園地（イオンモール沖縄ライカム、午前１０時～午後９時・最終入場は午後８時３０分まで、～５月７日）。入場料＝大人（中学生以上）７００円、子ども（３歳以上）５００円