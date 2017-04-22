※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８－８６９－９１５５。
■催し物
▼島ぜんぶでおーきな祭 沖縄国際映画祭（沖縄県内）
▼ホワイトビーチフェスティバル（午後１２時、ホワイトビーチ）
▼キャンプ・フォスターフェスティバル（午後１２時、キャンプ・フォスター）
▼ヒマワリ畑の迷路（県平和祈念公園、～５月７日）
▼ナゾトキアドベンチャー「スリムクラブ内間の謎」（午前１１時、国際通り、～５月７日）
■スポーツ
▼琉球ドラゴンプロレスリング旗揚げ４周年記念大会（午後２時、ネーブルカデナ）
■アート・展覧会
▼山元恵一展「まなざしのシュルレアリスム」（県立博物館・美術館）
▼技あり！琉球漆器（浦添市美術館）
▼絵画展無限の会、アトリエ杜絵画展、新城喜一絵画展「島のメルヘン」（那覇市民ギャラリー）
▼「風景写真」プロデュース写真展（浦添市美術館）
▼新収蔵品展「皆の記憶ＩＩ」（那覇市歴史博物館、～２５日）
▼書小品二人展「書と和紙のハーモニー」（料理と酒の店・毬、～２９日）
▼山城博明写真展（不屈館、～３０日）
▼重要文化財公開「首里城京の内跡出土品展」（県立埋蔵文化財センター、～５月１４日）
▼子ども・プロセス企画展「国際理解を深めよう－争いをなくし明るい未来を築くために－」（沖縄県平和祈念資料館、～５月１５日）
▼よしもと美術館・アート作品展示（ＨＡＰＩＮＡＨＡ、～６月４日）
▼平敷兼七と森信幸『ふたりのうんじゃみ』（平敷兼七ギャラリー、～６月３０日）
■タイムスのイベント
▼ビアフェス沖縄２０１７（正午～午後５時、タイムスビル１階エントランス）入場券３０００円（ビールチケット１０枚・アロマグラス１つ付き）
▼沖縄こども未来プロジェクト シンポジウム「入学支援～みんなで支える夢への一歩」（午後１時３０分～午後４時（午後１時開場）、タイムスホール）入場無料
▼超体験！ふしぎな科学の遊園地（午前１０時～午後９時（最終入場は午後８時３０分まで）、イオンモール沖縄ライカム）入場料＝大人（中学生以上）７００円、子ども（３歳以上）５００円（～５月７日）
▼第４２回県新人体重別高等学校柔道大会・第３３回県新人体重別高校女子柔道大会（午前１０時～、沖縄市武道館）