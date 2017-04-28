※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８－８６９－９１５５。

■催し物

肉フェスタｉｎＮＡＨＡ（午前１１時、那覇市営奥武山野球場、～３０日）▼うりずんの花祭り（ビオスの丘、～５月５日）▼ヒマワリ畑の迷路（県平和祈念公園、～５月７日）▼ナゾトキアドベンチャー「スリムクラブ内間の謎」（国際通り、～５月７日）▼伊江島ゆり祭り（リリーフィールド公園、～５月７日）▼見て！触って！遊んで！ワクワク恐竜ランド（デパートリウボウ、～５月７日）▼Ｇｏ！Ｇｏ！ゴールデンウィーク（東南植物楽園、～５月７日）▼海洋博公園ＧＷスペシャル（海洋博公園、～５月７日）

■アート・展覧会

書小品二人展「書と和紙のハーモニー」（料理と酒の店・毬）▼山城博明写真展（不屈館、～３０日）▼宮良修油絵展（那覇市民ギャラリー、～３０日）▼ヨーロッパ巨匠のアートポスター展（ギャラリー・プルミエ、～５月７日）▼新コレクション展（浦添市美術館、～５月１４日）▼子ども・プロセス企画展「国際理解を深めよう－争いをなくし明るい未来を築くために－」（県平和祈念資料館、～５月１５日）▼平良孝七写真展～復帰の日・沖縄の苦悩と抵抗～（名護博物館、～５月２１日）▼写真家が見つめた沖縄１９７２－２０１７石川竜一（県立博物館・美術館、～５月２１日）▼よしもと美術館・アート作品展示（ＨＡＰＩＮＡＨＡ、～６月４日）▼企画展「琉球・沖縄の音楽」（国立劇場おきなわ資料展示室、～６月２５日）▼平敷兼七と森信幸「ふたりのうんじゃみ」（平敷兼七ギャラリー、～６月３０日）▼安次富長昭 光・風・土への憧景（県立博物館・美術館、～１０月１５日）