※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８－８６９－９１５５。
■催し物
▼こどもフェスティバル（おきなわワールド文化王国・玉泉洞）
▼アニマゲドン！（午後２時、てんぶす那覇テンブスホール）
▼ヒマワリ畑の迷路（県平和祈念公園、～７日）
▼ナゾトキアドベンチャー「スリムクラブ内間の謎」（国際通り、～７日）
▼伊江島ゆり祭り（リリーフィールド公園、～７日）
▼見て！触って！遊んで！ワクワク恐竜ランド（デパートリウボウ、～７日）
▼今帰仁村鯉のぼりまつり（今帰仁の駅そーれ、～７日）
▼ゴールデンウィーク体験イベント（首里城公園、～７日）
▼Ｇｏ！Ｇｏ！ゴールデンウィーク２０１７（東南植物楽園、～７日）
▼海洋博公園ＧＷスペシャル（海洋博公園、～７日）
▼ウミガメふれあい体験（午後１時半、久米島ウミガメ館、～７日）
▼比謝川こいのぼりフェスタ（比謝川緑地、～７日）
▼ネオパークＧＷスペシャル２０１７（午前９時、ネオパークオキナワ、～７日）
▼沖縄こどもの国フェスティバル２０１７（午前９時、沖縄こどもの国、～７日）
▼こどもフェスティバル アドベンチャーワールド（北谷公園屋内運動場、～７日）
▼羽地ダム鯉のぼり祭り（午前９時、羽地ダム、～７日）
▼伊平屋かかし祭り（伊平屋島、～２８日）
■スポーツ
▼プロレスまつり（午後１２時、美さと児童園）
■講演・研修
▼木村朗『志布志事件は終わらない』出版記念トークイベント（午後４時、ジュンク堂書店那覇店）
▼久米島ホタル観察会（午後７時半、久米島ホタル館）
▼アロワナ観察ガイド（午後１時半、熱帯ドリームセンター）
■アート・展覧会
▼路地裏の猫（マヤー）展（Ｕｚａ－首里、～７日）
▼ヨーロッパ巨匠のアートポスター展（ギャラリー・プルミエ、～７日）
▼星野文昭絵画展（てんぶす那覇ギャラリー、～７日）
▼初夏の窯場展（古我地焼窯元、～７日）
▼あんやたん農連市場～食を支えた７０年（那覇市農連市場、～１０日）
▼琉球八景展・葛飾北斎が描いた浮世絵（浦添市美術館、～１４日）
▼新コレクション展（浦添市美術館、～１４日）
▼動く美術館（那覇市民ギャラリー、～１４日）
▼子ども・プロセス企画展「国際理解を深めよう－争いをなくし明るい未来を築くために－」（県平和祈念資料館、～１５日）
▼平良孝七写真展（名護博物館、～２１日）
▼写真家が見つめた沖縄（沖縄県立博物館・美術館、～２１日）
▼よしもと美術館（ＨＡＰＩＮＡＨＡ、～６月４日）
▼護佐丸の血を受け継ぐ者～毛氏子孫の物語～（護佐丸歴史資料図書館、～６月４日）
▼企画展「琉球・沖縄の音楽」（国立劇場おきなわ資料展示室、～６月２５日）
■タイムスのイベント
▼超体験！ふしぎな科学の遊園地（午前１０時～午後９時（最終入場は午後８時３０分まで）、イオンモール沖縄ライカム）入場料＝大人（中学生以上）７００円、子ども（３歳以上）５００円（７日まで）