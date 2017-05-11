※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８－８６９－９１５５。
■催し物
▼なごらん祭り（午前９時、ネオパークオキナワ、～１４日）
▼夏の大江戸・浅草まつり（午前１０時、デパートリウボウ、～１５日）
■伝統芸能
▼劇団群星 母の日公演「伊江島ハンドー小」（午後６時、てんぶす那覇テンブスホール）
■演劇・舞台
▼母の日公演（午後６時半、マティダ市民劇場）
■スポーツ
▼日本プロゴルフ選手権大会 日清カップヌードル杯（喜瀬カントリークラブ）
■講演・研修
▼ゆんたくイルカバックヤードツアー（午後４時半、海洋博公園）
■アート・展覧会
▼琉球八景展・葛飾北斎が描いた浮世絵（浦添市美術館、～１４日）
▼動く美術館（那覇市民ギャラリー、～１４日）
▼ドローイングコミュニケーション（県立芸術大学附属図書・芸術資料館、～１５日）
▼平良孝七写真展（名護博物館、～２１日）
▼写真家が見つめた沖縄（県立博物館・美術館、～２１日）
▼新城喜一絵画展「島のメルヘン」（料理と酒の店・毬、～６月３日）
▼護佐丸の血を受け継ぐ者～毛氏子孫の物語（護佐丸歴史資料図書館、～６月４日）
▼琉球・沖縄の音楽（国立劇場おきなわ、～６月２５日）
▼やんばるの森の美 写真展（県立博物館・美術館、～６月２５日）
▼儀間比呂志追悼企画 絵本『ツルとタケシ』原画展（沖縄愛楽園交流会館、～８月６日）
▼ひめゆり学徒隊の引率教師たち（午前９時、ひめゆり平和祈念資料館、～１１月３０日）
■タイムスのイベント
▼レクサス新型ＬＣ５００ｈ展示会（午前１０時～午後５時、タイムスビル１階エントランス、１２日まで）