ハートみつけて恋愛成就？ 石畳に素敵なマークがかくれんぼ 沖縄・与那原町の商店街

戦後に誕生し、沖縄県与那原町内で最も古い歴史を持つ商店街、親川通りの石畳には、魚や町章、山原船などのマークがあちこちに隠され、地域の話題になっている…