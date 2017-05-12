※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８－８６９－９１５５。
■沖縄タイムスの催し
▼２０１６年度沖縄タイムス芸術選賞受賞者公演（午後５時、タイムスホール）
▼第３５回タイムス杯争奪総合体操競技大会 （午前８時～、県総合運動公園体育館、あすまで）
■催し物
▼アセローラの日ＰＲイベント（午前１１時、もとぶかりゆし市場）
▼なごらん祭り（ネオパークオキナワ、～１４日）
▼夏の大江戸・浅草まつり（デパートリウボウ６Ｆ、～１５日）
■伝統芸能
▼劇団群星 母の日公演「伊江島ハンドー小」（午後１時半、てんぶす那覇テンブスホール）
■スポーツ
▼日本プロゴルフ選手権大会 日清カップヌードル杯（喜瀬カントリークラブ）
■講演・研修
▼土曜教養講座「誤解だらけの沖縄基地－地域の課題とジャーナリズムの役割」（午後２時、沖縄大学アネックス共創館）
▼Ｒｙｕｋｙｕｆｒｏｇｓ 第９期説明会（午後１時、石垣市商工会館）
▼学芸員講座「シッキ！カイガ！！トーキ！！！」（午後２時、県立博物館・美術館講座室）
▼開発中の認知症治療薬の臨床試験（治験）について治験の参加者募集の説明会（午後２時、てだこ小ホール）
■アート・展覧会
▼琉球八景展・葛飾北斎が描いた浮世絵（浦添市美術館、～１４日）
▼動く美術館 現代日本洋画壇秀作チャリティー展（那覇市民ギャラリー、～１４日）
▼重要文化財公開「首里城京の内跡出土品展」（沖縄県立埋蔵文化財センター、～１４日）
▼ドローイングコミュニケーション２０１７（県立芸術大学附属図書・芸術資料館、～１５日）
▼平良孝七写真展～復帰の日・沖縄の苦悩と抵抗（名護博物館、～２１日）
▼写真家が見つめた沖縄（県立博物館・美術館、～２１日）
▼アート・ブックカバー展（ｓｏｒａｎｏｅ、～２８日）
▼新城喜一絵画展「島のメルヘン」（料理と酒の店・毬、～６月３日）
▼護佐丸の血を受け継ぐ者～毛氏子孫の物語～（護佐丸歴史資料図書館、～６月４日）
▼企画展「琉球・沖縄の音楽」（国立劇場おきなわ資料展示室、～６月２５日）
▼やんばるの森の美 写真展（県立博物館・美術館、～６月２５日）
▼儀間比呂志追悼企画 絵本『ツルとタケシ』原画展（沖縄愛楽園交流会館、～８月６日）
▼特別展「ひめゆり学徒隊の引率教師たち」（ひめゆり平和祈念資料館、～１１月３０日）