※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■タイムスの催し
第４０回全沖縄盆栽展 午前９時３０分～午後６時、うるま市石川屋内運動場（入場無料）～２８日
■催し物
あじさいまつり（よへなあじさい園、～６月２０日）
■アート・展覧会
４２０歳青春陶芸展（北中城村役場）▼アート・ブックカバー展（ｓｏｒａｎｏｅ、～２８日）▼龍賓曹源書道展（県立博物館・美術館、～２８日）▼「風の会」水彩画展（那覇市民ギャラリー、～２８日）▼春秋会写真部展（那覇市民ギャラリー、～２８日）▼うちまゆみこ展（今帰仁村歴史文化センター、～３１日）▼瀬底眞守写真展「みるく世がやゆら」（沖縄市役所、～３１日）▼Ｊｕｎｋｏ Ｙａｍａｇａｍｉ写真展（むつみ橋通り街水上店舗２Ｆ、～３１日）▼よしもと美術館（ＨＡＰＩＮＡＨＡ、～６月４日）▼護佐丸の血を受け継ぐ者～毛氏子孫の物語（護佐丸歴史資料図書館、～６月４日）▼宜野湾、あんやたん（宜野湾市立博物館、～６月４日）▼琉球・沖縄の音楽（国立劇場おきなわ、～６月２５日）▼戦地からの便り 伊藤半次の絵手紙と沖縄戦（那覇市歴史博物館、～６月２７日）▼儀間比呂志追悼企画「ツルとタケシ」原画展（沖縄愛楽園交流会館、～８月６日）