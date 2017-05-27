※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８－８６９－９１５５。
■催し物
▼伊平屋かかし祭り（伊平屋島）
▼あじさいまつり（よへなあじさい園、～６月２０日）
▼第４０回全沖縄盆栽展（午前９時３０分～午後５時、うるま市石川屋内運動場）
■音楽
▼陸上自衛隊第１５旅団音楽隊 やいまふれあいコンサート（午後１時半、石垣市民会館大ホール）
▼２０１７年度沖縄タイムス伝統芸能選考会「三線・新人賞」（午前１０時、タイムスホール）
■スポーツ
▼ＴＥＮＫＡＩＣＨＩ８５・ＫＩＣＫＢＯＸＩＮＧ＆ＭＭＡ（午後２時、ミュージックタウン音市場）
■講演・研修
▼ＲＯＶ（無人探査機）パイロットトレーニング・小型ＲＯＶ操縦体験イベント（午前１０時、国際海洋環境情報センター）
■アート・展覧会
▼アート・ブックカバー展（ｓｏｒａｎｏｅ）
▼当真裕爾シーサー展（青砂工芸館）
▼龍賓曹源書道展（沖縄県立博物館・美術館）
▼「風の会」水彩画展（那覇市民ギャラリー）
▼春秋会 写真部展（那覇市民ギャラリー）
▼芳香の世界 名護ラン展示会（名護城公園）
▼現代スペイン絵画展（リウボウ美術サロン、～２９日）
▼瀬底眞守写真展「みるく世がやゆら」（沖縄市役所、～３１日）
▼企画展「琉球・沖縄の音楽」（国立劇場おきなわ資料展示室、～６月２５日）
▼やんばるの森の美 写真展（県立博物館・美術館、～６月２５日）
▼未来へ沖縄を伝え遺す 博物館７０年のあゆみ（県立博物館・美術館、～６月２５日）
▼今帰仁城盛衰記 知られざる金城安太郎の仕事（県立博物館・美術館、～６月２５日）
▼平和展～沖縄返還から４５年 復帰への歩み～（宮古島市総合博物館、～６月２５日）
▼戦地からの便り 伊藤半次の絵手紙と沖縄戦（那覇市歴史博物館、～６月２７日）
▼白地の紅型衣裳／王国の漆工芸技術～伊江家・神山家の漆器～（那覇市歴史博物館、～６月２７日）
▼企画展「日本復帰前後の沖縄展」（不屈館、～６月３０日）
▼空から見たＯＫＩＮＡＷＡ ドローン空撮グループ写真展（那覇空港国内線旅客ターミナルビル、～７月３１日）
▼儀間比呂志追悼企画 絵本『ツルとタケシ』原画展（沖縄愛楽園交流会館、～８月６日）
▼所蔵資料展「行政主席の時代」（沖縄県公文書館、～１２月２８日）