聞き手は那覇市に住む真境名育恵さん（４７）、語り手は母・新開麗子さん（７４）。農連市場（那覇市）で両親が営むマチヤグヮーを支え、引き継いだエピソードや、婿養子となる夫・晃さん（７２）との出会いなどを語っている。
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