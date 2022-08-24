　聞き手は、沖縄県西原町に住む元中学校長の松岡幸子さん（７５）。語り手は、おもちゃづくりの先生で南洋群島帰還者会の会長、上運天賢盛さん（９０）。サイパンで終戦を迎えて捕虜になり、収容所で暮らした思い出や、沖縄に戻った後、サイパンと沖縄の違いに驚いた経験などを語っている。

（前編）米兵が渡す水 変な臭いがして変な味 カルキなんだ。何か魔物だと思った