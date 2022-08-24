聞き手は、沖縄県西原町に住む元中学校長の松岡幸子さん（７５）。語り手は、おもちゃづくりの先生で南洋群島帰還者会の会長、上運天賢盛さん（９０）。サイパンで終戦を迎えて捕虜になり、収容所で暮らした思い出や、沖縄に戻った後、サイパンと沖縄の違いに驚いた経験などを語っている。
関連リンク
沖縄の生活史のバックナンバー
連載・コラム
沖縄の生活史
［沖縄の生活史～語り、聞く復帰50年］第2部（77） 語り手・上運天賢盛さん（90） 聞き手・松岡幸子さん（75） 2022年8月24日 09:30
米兵が渡す水 変な臭いがして変な味 カルキなんだ。何か魔物だと思った【沖縄の生活史】 2022年8月24日 09:26有料
米重克洋 デジタルジャーナリズム研究
木村草太の憲法の新手
【木村草太の憲法の新手】（182）共同親権の中間試案 養育費と交流に区別必要 非親権者にも扶養義務 2022年8月21日 13:27有料
【木村草太の憲法の新手】（181）離婚後共同親権の導入案 面会交流 現行法でも規定 「メリット」主張は誤り 2022年8月7日 14:15有料
Jon Mitchell Investigates
At least 21 US veterans now receiving compensation for Agent Orange exposure on Okinawa – despite Pentagon claims defoliants never stored on island 2022年8月19日 18:00
“The Junk Heap of the Pacific” - 75 years of US military contamination on Okinawa 2022年8月19日 18:00
胃心地いいね
「お腹をすかせたお客さんがむしゃむしゃと」 満足の一杯、沖縄そばと丼物の“二刀流” 2022年8月19日 10:10
牛肉のうまみが口いっぱいに広がるビーフサンド 「卵の味がする」パンケーキも好評 2022年8月13日 08:41
安田菜津紀エッセイ
ジャーナリストの拘束は自己責任なのか 弾圧続くミャンマーで［安田菜津紀エッセイ］ 2022年8月15日 11:35
かつてないヘイト選挙 抜け道ふさぐ対策急務［安田菜津紀エッセイ］ 2022年7月18日 06:51
記事を検索