聞き手は、沖縄のヤンキーの若者たちと行動を共にする「参与観察」を行い、著書「ヤンキーと地元」にまとめた社会学者の打越正行さん（４３）。語り手は、その調査の過程で出会い、建設現場で共に働いた剛（つよし）さん（５０代）。幼少期の思い出や、暴力団に入り服役した経験などを語った。
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連載・コラム
沖縄の生活史
［沖縄の生活史～語り、聞く復帰50年］第2部（81） 語り手・剛さん（50代） 聞き手・打越正行さん（43） 2022年8月29日 09:19
家建てて、人生が狂い始めた 鍵もバールで壊して開けて、給食泥棒してから【沖縄の生活史】 2022年8月29日 09:18有料
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