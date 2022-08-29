　聞き手は、沖縄のヤンキーの若者たちと行動を共にする「参与観察」を行い、著書「ヤンキーと地元」にまとめた社会学者の打越正行さん（４３）。語り手は、その調査の過程で出会い、建設現場で共に働いた剛（つよし）さん（５０代）。幼少期の思い出や、暴力団に入り服役した経験などを語った。

（前編）家建てて、人生が狂い始めた　鍵もバールで壊して開けて、給食泥棒してから