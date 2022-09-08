［知事選 ９・１１］

１１日投開票の沖縄県知事選は、８日から選挙戦最終盤の「三日攻防」に入る。立候補している、いずれも新人で前衆院議員の下地幹郎氏（６１）、自民、公明が推薦する前宜野湾市長の佐喜真淳氏（５８）、現職で「オール沖縄」勢力が推す玉城デニー氏（６２）＝立民、共産、れいわ、社民、社大、新しい風・にぬふぁぶし推薦＝の３氏は７日、支持拡大に向け精力的に各地を回った。

下地氏は本島南部を中心に演説した。糸満市西崎町では、教育費無償化の政策を中心に展開。平和教育の重要性に触れ「修学旅行を２倍に増やしたい」と主張。平和教育に力を入れる学校への支援強化を約束し、生徒のバスやタクシーでの移動費の無料化を訴えた。

佐喜真氏は那覇市内で遊説や企業を回って期日前投票を呼びかけ、県議補選候補者と支持拡大を訴えた。宮古島市で総決起大会にも参加。「物価高が県民の暮らしに打撃を与えている」と警鐘を鳴らし「知事となり、県民の暮らしと命を守る」と声を張り上げた。

玉城氏は出身地のうるま市など本島中部を中心に回り、統一地方選候補者と街頭演説するセット戦術も展開。地盤の沖縄市では、新型コロナ対策で「経済や雇用を支える取り組みを進めてきた」とし、「子どもたちや高齢者が安心できる生活を実現する」と強調した。

（知事選取材班）