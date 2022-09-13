復帰当時の泡盛ラベル 45酒造所をＴシャツに 「60年代の米島泡盛」も販売へ 喜屋武商店

泡盛総合卸の喜屋武商店（那覇市、喜屋武善範代表）は、沖縄の日本復帰５０年を記念して、県内４５酒造所の復帰当時の泡盛ラベルをプリントしたＴシャツを販売している。また、１７～１９日には、イベントでの限定で、米島酒造の復刻ラベルの泡盛を販売する。

復帰５０周年記念の泡盛ラベルＴシャツは、同社か同社のサイト「泡盛横町」で販売している。表には県の記念シンボルマークが、背面には酒造所の当時の代表的泡盛のラベルがデザイン。色は赤、白、紺の３種類あり、サイズはＳ、Ｍ、Ｌ、ＬＬの４種類を展開している。２千円（税別）。

また、米島酒造の１９６０年代の復刻版ラベル泡盛は、１７～１８日のイーアス沖縄豊崎でのイベントと、１７～１９日のパレットくもじ前広場で開かれる久米島町政２０周年記念イベントで販売する。３０度の新酒６００ミリリットル、１３００円（税込み）。

同社の新里郁男店長と比嘉政義氏は「復帰当時のラベルを楽しんでほしい」と話した。

（政経部・川野百合子）