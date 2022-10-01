　第２８回おきでんシュガーホール新人演奏会オーディションを開催します。合格者には新人演奏会の出場権、そのうちグランプリには沖縄電力賞として奨学金１００万円が贈られます。

▽募集部門　声楽、ピアノ、弦楽器、管・打楽器

▽参加資格　声楽（満２０～２９歳）、ピアノ、弦楽器（満１６～２７歳）、管・打楽器（満１８～２７歳）※いずれも２０２３年４月１日時点。各部門とも国籍は問いません。

▽参加料　１万２千円

▽オーディション　【管・打楽器、声楽部門】２３年３月１８日（土）午後３時開始【ピアノ、弦楽器部門】同１９日（日）午前１０時開始

▽新人演奏会　２３年６月４日（日）午後３時開演

▽会場　南城市文化センター・シュガーホール

▽応募締め切り　１０月１日（土）～２３年１月６日（金）

▽審査員　大友直人（指揮者）、大森潤子（バイオリニスト）、神谷百子（マリンバ奏者）、平良栄一（声楽家）、栃本浩規（トランペット奏者）、比嘉悦子（音楽評論家）、三ッ石潤司（作曲家、コレペティートア）、山本正治（クラリネット奏者）、渡邊健二（ピアニスト）

▽問い合わせ　シュガーホール（オーディション事務局）、電話０９８（９４７）１１００（月曜休館）

主催　南城市、沖縄電力、沖縄タイムス社