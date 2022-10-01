第２８回おきでんシュガーホール新人演奏会オーディションを開催します。合格者には新人演奏会の出場権、そのうちグランプリには沖縄電力賞として奨学金１００万円が贈られます。
▽募集部門 声楽、ピアノ、弦楽器、管・打楽器
▽参加資格 声楽（満２０～２９歳）、ピアノ、弦楽器（満１６～２７歳）、管・打楽器（満１８～２７歳）※いずれも２０２３年４月１日時点。各部門とも国籍は問いません。
▽参加料 １万２千円
▽オーディション 【管・打楽器、声楽部門】２３年３月１８日（土）午後３時開始【ピアノ、弦楽器部門】同１９日（日）午前１０時開始
▽新人演奏会 ２３年６月４日（日）午後３時開演
▽会場 南城市文化センター・シュガーホール
▽応募締め切り １０月１日（土）～２３年１月６日（金）
▽審査員 大友直人（指揮者）、大森潤子（バイオリニスト）、神谷百子（マリンバ奏者）、平良栄一（声楽家）、栃本浩規（トランペット奏者）、比嘉悦子（音楽評論家）、三ッ石潤司（作曲家、コレペティートア）、山本正治（クラリネット奏者）、渡邊健二（ピアニスト）
▽問い合わせ シュガーホール（オーディション事務局）、電話０９８（９４７）１１００（月曜休館）
主催 南城市、沖縄電力、沖縄タイムス社