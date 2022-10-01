沖縄タイムス社（武富和彦社長）など県内８社は１日から、沖縄から革新的で競争力のあるスタートアップの創出・育成を目指す「オキナワ・スタートアップ・プログラム２０２２－２０２３」の参加者を募集します。支援先として採択されると、県内企業とのビジネスマッチングや各種交流会への参加のほか、ファイナンスを中心とした勉強会を受講できます。支援を通じてビジネスプランを磨き上げ、来年２月下旬には投資家や県内企業を前に、プランを発表。出資や事業連携の機会を探ります。下記の日程で募集説明会を開催します。

▽那覇地区＝４日（火）午後６時、ｈｏｗｌｉｖｅタイムスビル店（那覇市久茂地・タイムスビル２階）

▽中部地区＝７日（金）午後６時、Ｓｔａｒｔｕｐ Ｌａｂ Ｌａｇｏｏｎ（沖縄市中央・一番街商店街内）

▽対象 開業済み、もしくはプログラム期間内にデモが可能なサービスやプロダクトを有している人や企業。参加無料。締め切りは３１日。https://okinawa-startup.com/

▽問い合わせ 沖縄タイムス社ＤＸ推進部、電話０９８（９４３）３２２１

主催 沖縄タイムス社、琉球銀行、沖縄セルラー電話、沖縄電力、日本トランスオーシャン航空、大同火災海上保険、ＪＴＢ沖縄、琉球放送

後援 沖縄県、沖縄市、沖縄ＩＴイノベーション戦略センター、沖縄県産業振興公社、沖縄科学技術大学院大学、琉球大学研究推進機構、沖縄産業振興センター

協力 スタートアップラボラグーン、ＦＲＯＧＳ、アントレプレナーシップラボ沖縄、ＴＡＩＷＡＮ ＴＥＣＨ ＡＲＥＮＡ