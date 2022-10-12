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沖縄タイムス＋プラス　ニュース

翁長氏と知念氏が論戦　交付金や辺野古問題で相違　那覇市長選・座談会【動画あり】

2022年10月12日 08:14
 

［那覇市長選 ２０２２．１０．２３］

那覇市長選に向けた座談会に臨む（左から）知念覚氏、翁長雄治氏＝１０日、沖縄タイムス社
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那覇市長選に向けた座談会に臨む（左から）知念覚氏、翁長雄治氏＝１０日、沖縄タイムス社

　沖縄タイムスは１０日、那覇市長選の予定候補者を招いた座談会を開いた。「オール沖縄」が推す前県議の翁長雄治氏（３５）と、自民、公明が推薦する前那覇市副市長の知念覚氏（５９）が、政治姿勢や市政課題への認識を語った。辺野古新基地建設を巡る見解や、国が市町村に直接交付する「沖縄振興特定事業推進費」の在り方などで相違が出た。

【各テーマごとの詳報はこちら】最優先政策・子の貧困対策・市税収・沖縄振興推進費　辺野古問題・性の多様性・保育行政

　当選後に真っ先に手がけたい政策について、翁長氏は給食費の段階的無料化などの子育て支援を、知念氏は物価高に伴う生活支援をそれぞれ挙げた。

　辺野古問題について翁長氏は「建白書の理念に立ち返るべきだ」として建設反対を主張。知念氏は「県民投票の結果は尊重されるべきだ」としつつ、現状への賛否は示さなかった。

　クロス討論で、行政実務能力を尋ねた知念氏に対し、翁長氏は「５年間の議員活動で行政の論理を理解してきた」と返答。（予算面などで）国に左右されない行政を目指すべきではないかと質問した翁長氏に対し、知念氏は「国に左右されると悲観する前に、国を動かすしたたかさが首長に求められる」と応じた。

　座談会では、本紙から両氏に７項目を尋ね、その後、クロス討論でお互いが２問ずつ質問した。

　座談会の模様は、https://youtu.be/aynefbCNrCA から視聴できる。（那覇市長選取材班・城間陽介）

【クロス討論の全文】知念氏→翁長氏「行政実務の能力は？」 翁長氏→知念氏「辺野古問題への立場は？」

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