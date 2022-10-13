［未来支える］

沖縄県内の子どもの貧困問題解消を目指す「沖縄こども未来プロジェクト」（代表・武富和彦沖縄タイムス社長）は１３日から、２０２３年４月に小・中学校に入学予定の非課税世帯の子どもを対象に「入学応援給付金」の応募を受け付けます。ランドセルや制服など入学時にかかる費用の一部を助成します。

申し込み対象者、申し込み条件、給付金額、募集人数は次の通りです。

▽申し込み対象者

２０２３年４月に県内の小学校・中学校に入学予定の子ども

▽申し込み条件

住民税非課税世帯（生活保護受給者世帯は対象ではありません）

▽給付金額と募集人数

小学校＝３万円（３５０人）、中学校＝４万円（４３０人）

【沖縄こども未来プロジェクト応募要項】

沖縄こども未来プロジェクト「入学応援給付金」（小・中学校）の応募要項は次の通りです。申し込み条件等をご確認の上、ご応募ください。



▽募集期間 １０月１３日（木）～１１月７日（月）

▽申請方法 所定の申込書に必要事項を記入し、事務局宛てに郵送またはメールでお送りください（１１月７日消印有効）。申請用紙は沖縄タイムス本社、各支社・支局で配布するほか、沖縄こども未来プロジェクトホームページ（https://kodomomirai.okinawatimes.co.jp/）から取得できます（コピー可）。ホームページ内の専用フォームでの申し込みも可能。ファミリーマート、ローソンで印刷できるネットワークプリントサービスでも取得できます。（ユーザー番号０９８８６０３５３７）

▽選考 有識者と法人サポーター代表、沖縄タイムス社役員で構成する運営委員会（久高学委員長）で行います。

▽給付 ２０２２年１２月下旬に内定者へ文書で通知します。証明書類をご送付いただき、確認の上、２３年２月上旬に送金します。

▽送付先 郵便番号９００－８６７８ 那覇市久茂地２の２の２ 「沖縄こども未来プロジェクト事務局」 メールKodomomirai@okinawataims.co.jp

▽問い合わせ 同事務局 電話０９８（８６０）３５３７（平日午前１０時～午後５時）

沖縄タイムス社