新聞スクラップコン 平良さんら12人に県知事賞 来月20日に表彰式［NIE・新聞はじんぶんに］

［ＮＩＥ・新聞はじんぶんに］

第１２回県新聞スクラップコンテスト（主催・沖縄タイムス社）の最終審査が２４日、那覇市のタイムスビルであり、部門別の１位に当たる県知事賞に浦添市立前田小学校６年の平良光祈さんら１２人の作品が選ばれた。平良さんは２年連続の受賞。１１月２０日午後２時から県ＰＴＡ連合会会長賞と沖縄タイムス社社長賞を含めた上位３賞の表彰式がタイムスホールで開かれる。

コンテストは、次世代を担う子どもたちが新聞に触れることで、文章を読み解く力、考える力や書く力を高め、社会とのつながりを育てることが目的。今回も沖縄の日本復帰５０年やロシアによるウクライナ侵攻、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）など、幅広いテーマを題材にした作品３１６５点が寄せられた。

審査員は県ＰＴＡ連合会の池間守会長と県ＮＩＥ推進協議会の仲村守和会長、沖縄タイムス社の宮城栄作編集局長、比嘉敏幸読者局長の４人が務めた。「要点が整理され、自分の意見をしっかり述べている」などの講評があった。

名護市立大宮小学校と具志頭中学校、宮古高校には県ＮＩＥ推進協議会会長賞（学校賞）が贈られる。上位３賞の受賞作品は１１月１８～２４日、タイムスビル１階で展示される予定。

３賞の受賞者は次の通り。（敬称略）

【県知事賞】〈ノート部門〉小学低学年・上原結愛（上田）▽小学高学年・平良光祈（前田）▽中学・仲嶺瑛梨（高嶺）▽高校・平仲明華（向陽）〈新聞感想文部門〉小学低学年・星崎弓奈（南原）▽小学高学年・比嘉篤人（北中城）▽中学・外間りぃこ（あげな）▽高校・宜保彩花（向陽）〈切り抜き新聞部門〉小学低学年・與座悠真（港川）▽小学高学年・近藤碧希人（琉大付属）▽中学・安里美潤（興南）▽高校・大濵千佳（美里工）

【県ＰＴＡ連合会会長賞】〈ノート部門〉小学低学年・大石麗（西）▽小学高学年・倉岡寛人（兼城）▽中学・城間はなね（鏡原）▽高校・望月夏澄（向陽）〈新聞感想文部門〉小学低学年・上藏心結（南原）▽小学高学年・古堅咲帆（嘉数）▽中学・前川愁太（北大東）▽高校・吉山巴琉（中部農）〈切り抜き新聞部門〉小学低学年・松田日灯心（越来）▽小学高学年・染谷友彩（大里南）▽中学・新垣月菜（具志頭）▽高校・安慶名真梨（興南）

【沖縄タイムス社社長賞】〈ノート部門〉小学低学年・相川心晴（名護）▽小学高学年・島袋槙夏（古堅南）▽中学・佐藤由佳（鏡原）▽高校・仲里凛香（向陽）〈新聞感想文部門〉小学低学年・伊藝梨里（金武）▽小学高学年・大城結月（大宮）▽中学・比嘉美恵（北大東）▽高校・富田彩心（向陽）〈切り抜き新聞部門〉小学低学年・奥間政太郎（大宮）▽小学高学年・末吉希彩（大里南）▽中学・安冨祖すみれ（興南）▽高校・銘苅果子（興南）

全入賞者は後日、特集面に掲載します。