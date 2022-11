「第7回世界のウチナーンチュ大会」の開会式では、玉城デニー知事や、県系3世のデービッド・イゲ米ハワイ州知事らもあいさつした。新型コロナウイルスの影響が残る中、6年ぶりに再会できた喜びを共有。世界に張り巡らされたウチナーネットワークの意義を再確認し、次世代へ継承する重要性を強調した。4氏のあいさつ全文を紹介する。

(政経部・大野亨恭、又吉俊充)

ネットワークは財産

玉城デニー氏(沖縄県知事)

はいさい、グスーヨー、チューウウガナビラ、シケーヌウチナーンチュヌグスーヨー、ウンジュナーヌフルサトンカイ、ウチナーンカイ、ユウウチクミセービタン、ウムドゥビミシェービタン。146万県民やグスーヨーヌ、ムドゥティメンセーシ、マチカンティソービンタンドーサイ。

デービッド・イゲアメリカ合衆国ハワイ州知事、セイコー・ルイス石川小林ベネズエラボリビア共和国特命全権大使をはじめ国内外から多数の来賓お迎えし、第7回世界のウチナーンチュ大会を沖縄県の本土復帰50周年を迎えた今年、このように開催できますことを大変うれしく思います。

本来であれば、本大会は、昨年2021年に開催する予定でありましたが、世界的な新型コロナウイルス感染症の拡大により1年延期となりました。今なお続くコロナの影響や、さまざまな事情で来県がかなわない皆さまも参加できるよう、オンラインも含めた開催となります。

本日は、世界22の国と地域から、多くの皆さまにご参加いただきました。また、オンラインでも国内外の方々にご参加いただいております。県民を代表し心より歓迎申し上げます。

本日10月31日は私達ウチナーンチュのアイデンティティーの一つであった首里城の火災からちょうど3年となります。

あの悲しいニュースが世界中を駆け巡った直後から国内外の県人会を中心に首里城再建への熱い思いがこもった寄付が寄せられ、私たちは改めてウチナーンチュはここ沖縄に住んでいる146万人だけでなく、世界中の42万人を合わせたものだということに気付かされました。11月3日には起工式が催され、いよいよ首里城正殿の復元が始まります。

わが県が初めて海外移民をハワイに送り出してから120年余りのときが流れました。私達ウチナーンチュは持ち前の明るさと互いに助け合うちむぐくる、不屈の精神で多くの困難を乗り越え、こんにち世界中のウチナーンチュたちと時空を超えて、この場で再会しています。

久しぶりの再会や新たな出会いに心を躍らせ、魅力あふれる沖縄の自然、文化、まちなみ、ユイマール、イチャリバチョーデー、チムグクル、たっぷり満喫していただきたいと思います。

私たちにとって沖縄の青い空や青い海、世界自然遺産となったやんばるや西表の自然、琉球王国時代から続く独自の歴史や文化伝統はもちろんのこと、各国社会の一員として活躍しているウチナーンチュが大きな誇りであり、うちなーネットワークはかけがえのない財産です。その素晴らしさを改めて感じていただく機会となることを期待しています。

結びに、今大会がコロナウイルス感染症の影響を受けられた皆さまへのエールとなること、また、本土復帰50周年、首里城復興、コロナからの回復に向けた新しい沖縄県の出発点、象徴となるとともに、世界のウチナーンチュのますますのご健康とご繁栄を祈念申し上げ、開会のあいさつといたします。

友情の絆をより強く

デービッド・イゲ氏(ハワイ州知事)

Aloha and Good Evening.

アロハ。こんばんは。

As Hawaiʻi's first Uchinanchu governor,it's hard to put into words how happy I am to be here with all of you today at the 7th World Uchinanchu Festival.

ハワイ州で初のウチナーンチュの知事として、皆さまと共に今回、第7回世界のウチナーンチュ大会に参加できることは、言葉では表現できないほど幸せです。

The First Lady and I want to acknowledge Governor Tamaki and the Okinawan government, and the many individuals,who worked tirelessly to make the 7th World Uchinanchu Taikai a reality this year.

玉城知事、沖縄県庁の皆さまをはじめ、関係各位の皆さまの御尽力による本大会の開催に対し、ファーストレディーの妻と私より感謝申し上げます。

This year's theme, “Uchinaa Shinka, now is the Time for us to Connect the World," holds a deeper meaning for all of us; and, I believe, we have a greater appreciation of the theme, as we gather in person for Taikai.

こうして皆さまと共に大会に参加するにあたり、今大会のテーマである「うちなーのシンカ、今こそ結ぶ世界の輪」は、私たちにとってより深い意味を持ち、より理解できるのではないでしょうか。

During the pandemic, we discovered ways to successfully connect the world and our communities through technology and social media.

コロナ禍において、私たちは SNSや通信技術を用いて自分たちの社会と世界をつなぐ方法を見いだしました。

This week, connecting in‐person—our people to people, personal connections, will strengthen our bonds of friendship.

大会期間中、私たちは人と人とのつながりを通して、更に友情の絆を強めることができるでしょう。

As Governor of the State of Hawaii, I also know that our Hawaiʻi‐Okinawa sister state relationship is strengthened through the connections made during Taikai week.

また、ハワイ州知事として、大会期間中に築かれたつながりによって、ハワイと沖縄との姉妹州関係がより強固になる事も分かるのです。

When I attended the Uchinanchu Taikai in 2016, it was an unforgettable feeling and I understood, first hand, the meaning of “ichariba chode," once we meet, we are friends for life.

2016 年のウチナーンチュ大会に参加したときの感動は今も忘れることができません。そして「いちゃりばちょーでー」、一度出会えば生涯の友の意味をその場ですぐに理解しました。

In Hawaiʻi, we say that is the feeling of “ʻohana" ‐‐‐ or family.

ハワイではそれを「オハナ」(家族)と表現します。

This year, my family (daughter, son‐inlaw, son) is here because I want them to make the connection—to know the roots of their heritage, understand what it means to Uchinanchu, and appreciate the deep the connection between Hawaii and Okinawa.

今年は、家族(娘、娘婿、息子)と一緒に来沖しました。彼らにも祖先のルーツを知ってもらい、ウチナーンチュであることの意味とハワイと沖縄との深いつながりを理解し感じてもらいたいからです。

During the week, let us all work together to promote the value of “Uchinaa Shinka" to our children and to one another and may we strengthen our commitment to creating a peaceful and sustainable world.

大会期間中、ぜひ皆さんと一緒に「うちなーのシンカ」の価値を子供たちやお互いに広めていきたいです。そして、共に平和で持続可能な世界への創造に貢献しましょう。

We look forward to the festivities and connecting with all of you during Taikai week.

我々は、大会期間中の催し、また、皆さまとのつながりを持てることを楽しみにしています。

On behalf of the State of Hawaii, Dawn and I want to express our heartfelt Aloha! And Ippei Nifwe Deebiru!

ハワイ州を代表致しまして、妻のドーンと私から、心を込めてアロハ!を送ります。いっぺーにふぇーでーびる!

結束の精神を今こそ

高良律正氏(ブラジル県人会長)

ハイサイ 世界中のウチナ-ンチュの皆さん!ふるさと沖縄県のウチナーンチュの皆さん!こんにちは。

生まれて初めて沖縄の土を踏むブラジル生まれのブラジル沖縄県人会・ブラジル沖縄文化センター会長を務めております高良律正と申すものでございます。グスーヨー ユタサルゴゥトゥ ウニゲーサビラ。

初めにこの第 7 回世界のウチナ-ンチュ大会にお招き下さいました、玉城県知事殿を始め実行委員会の皆さまに心からの御礼を申し上げ、大会開催を祝福致したいと思います。

尚、先の県知事選挙において再選を果たした玉城県知事殿に対し、私たちの熱烈な祝意と、今後の実りある成果を祈願致しております事をお伝えしたいと思います。

ブラジル沖縄県人会とブラジル沖縄文化センタ-の会長として、沖縄県系コミュニティーを代表し、世界のウチナーンチュが集まるこの重要な大会に参加させて頂いていることは無上の喜びでございます。

コロナ禍感染拡大の社会的困難の中で、延期となった7回大会をここに再開して下さった沖縄県の勇気と使命感に改めて感謝と敬意を表します。

世界のウチナーンチュ大会は5年ごとに開催される歴史的なイベントです。従って相互扶助による結束力を象徴するウチナーンチュ精神(いちゃりばちょ-で-とゆいま-る)を発揮し、喜びに満ちた大きな祭典に盛り上げなければなりません。

この大会の開催によってブラジルの沖縄県系コミュニティーと沖縄県、その他の各分野との結束が一層強固なものとなり、特に、豊かな沖縄伝統文化を若い世代に伝へていく鍵になる事を信じています。

世界のウチナーンチュの皆さまの更なる結束と健康、平和、連帯、そして沖縄県のますますのご繁栄を祈念申し上げ、世界の沖縄県人会長を代表して私のあいさつと致します。ありがとうございました!

チムグクルを世界へ

赤嶺昇氏(県議会議長)

第7回世界のウチナーンチュ大会が開催されるにあたり、沖縄県議会を代表しましてごあいさつを申し上げます。世界各地から大会にご参加いただきました、ウチナーンチュの皆さま、わったーしまウチナーへようこそお帰りくださいました。心から歓迎を申し上げます。

沖縄県は1世紀以上も前から多くの移民を世界に送り出してきました。先人たちは言語、生活習慣、風土が異なる新天地において、不断のご努力により幾多の困難を乗り越えられてきました。

こんにち、約42万人の県系人が、世界各国において政治や経済、教育、文化等、各界で素晴らしい活躍をされており、また、日本と海外との友好親善に大きく貢献されていることは同胞として大変誇りであります。

また異文化社会に溶け込み、根を下ろしながらも、沖縄県人会が中心となって沖縄独自の伝統文化やアイデンティティーを脈々と受け継いでこられましたことに、深く敬意を表するものであります。

さて、復帰50周年の節目に行われる本大会は、ウチナーネットワークのさらなる発展への期待と同時に新型コロナウイルス感染症の影響が残る中、開催されることになりました。コロナ禍により私たちは人と人との絆やつながりの大切さに改めて気づかされました。

本大会は本日ここにご参集いただいた皆さまをはじめ、今回心ならずも、来沖がかなわなかった皆さまもオンラインによりご参加いただくことで、沖縄を思う心、ルーツやアイデンティティー等でつながるウチナーネットワークの強固さを改めて確認し、継承発展を図るものでございます。

この大会を契機に、ウチナーンチュの皆さまが大いに交流され、その絆をますます深めていただくとともに、うちなーんちゅの平和を愛するチムグクルが、世代と国境を越えて世界中につながっていくことを念願いたします。

また、県議会といたしましても、今後とも、各国県人会への訪問と交流を通じ、各県人会が抱える思いや課題を共有し、母県としてなすべく役割を果たしてまいります。結びに、世界各地に存在するうちなんちゅー並びに在住するうちなんちゅー並びにご参集の皆さまのますますのご健勝とご活躍を祈念申し上げ、歓迎のあいさつといたします。