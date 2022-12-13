　なぎなたの第２２回おきでん旗争奪第４１回県大会は１１日、与那原町観光交流施設で行われ、高校生の部団体試合決勝は首里Ａ（大木ろまん、泉水ほのか、富川亜紀）が２－０で那覇国際Ａを下して３年ぶりの優勝を飾った。個人試合は城間こころ（首里）が、演技は富川亜紀・平安名はな（同）が優勝し、首里高勢が３部門を独占した。

　中学生の部は団体試合決勝で与那原Ａ（上原朱莉、宮城加奈史、大木みらい）が１－０で与那原Ｂに勝利し４連覇。個人試合は妻夫木遥（与那原）、演技は上原朱莉・大木みらい（同）が優勝し、与那原勢が３部門を制した。

　男子の部個人試合は、中学が宮里大也（久茂地ク）、高校生では瀬長拓夢（知念）が頂点に立った。

　（小学生の記録は後日「スポーツひろば」で掲載します）

　〈演技〉

　▽準々決勝

田場もも子　５－０　安谷屋美空

南里さらら　　　　　喜名璃音

（沖尚）　　　　　　（沖尚）

妻夫木　遥　５－０　仲宗根悠真

宮城加奈史　　　　　仲吉らうら

（与那原）　　　　　（西原東）

玉城　麻凜　５－０　津口　琉依

新崎　佑茉　　　　　新里　桜子

（西原東）　　　　　（与那原）

上原　朱莉　５－０　森屋　心花

大木みらい　　　　　古賀　紅華

（与那原）　　　　（西原東）

　▽準決勝

妻夫木・宮城　４－１　田場・南里

上原・大木　　５－０　玉城・新崎

　▽決勝

上原・大木　　５－０　妻夫木・宮城...