高校生の部団体試合決勝 首里Ａ－那覇国Ａ 攻め込む首里Ａの大将・富川亜紀（左）＝与那原町観光交流施設（竹尾智勇撮影）

なぎなたの第２２回おきでん旗争奪第４１回県大会は１１日、与那原町観光交流施設で行われ、高校生の部団体試合決勝は首里Ａ（大木ろまん、泉水ほのか、富川亜紀）が２－０で那覇国際Ａを下して３年ぶりの優勝を飾った。個人試合は城間こころ（首里）が、演技は富川亜紀・平安名はな（同）が優勝し、首里高勢が３部門を独占した。

中学生の部は団体試合決勝で与那原Ａ（上原朱莉、宮城加奈史、大木みらい）が１－０で与那原Ｂに勝利し４連覇。個人試合は妻夫木遥（与那原）、演技は上原朱莉・大木みらい（同）が優勝し、与那原勢が３部門を制した。

男子の部個人試合は、中学が宮里大也（久茂地ク）、高校生では瀬長拓夢（知念）が頂点に立った。

（小学生の記録は後日「スポーツひろば」で掲載します）

〈演技〉

▽準々決勝

田場もも子 ５－０ 安谷屋美空

南里さらら 喜名璃音

（沖尚） （沖尚）

妻夫木 遥 ５－０ 仲宗根悠真

宮城加奈史 仲吉らうら

（与那原） （西原東）

玉城 麻凜 ５－０ 津口 琉依

新崎 佑茉 新里 桜子

（西原東） （与那原）

上原 朱莉 ５－０ 森屋 心花

大木みらい 古賀 紅華

（与那原） （西原東）

▽準決勝

妻夫木・宮城 ４－１ 田場・南里

上原・大木 ５－０ 玉城・新崎

▽決勝

上原・大木 ５－０ 妻夫木・宮城...