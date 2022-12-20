【東京】政府の２０２３年度沖縄関係予算案の全容が１９日、判明した。総額は２２年度当初予算から５億円減の２６７９億円とする方針。使途の自由度が高い一括交付金は２２年度当初比３億円減の７５９億円、国が市町村に直接交付する沖縄振興特定事業推進費（推進費）は同５億円増の８５億円を盛り込む。２１日の自民党沖縄振興調査会で報告し、２３日にも閣議決定する見通し。（東京報道部・嘉良謙太朗）

一括交付金の内訳はソフト３９０億円、ハード３６８億円。２２年度は一括交付金が前年度から２１９億円の大幅減だったが、２３年度は微減にとどまった。内閣府は２２年度第２次補正予算案にもハード交付金約２９億円を盛り込んでおり、一定の歯止めがかかった形だ。

内閣府は８月末の概算要求で２７９８億円に加え、金額を示さない「事項要求」を別途求めていた。県市長会や町村会が増額を強く要望していた推進費は、概算要求額の７５億円から１０億円積み増し、市町村の事業を推進する。...